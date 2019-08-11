1秒變臉！　喜樂蒂聽到「洗澡」像見鬼...瞪眼狂掙扎：休想

記者陳靜／綜合報導

「你...你...你剛剛說了什麼！」三重網友Wu Yi Ting家中有隻痛恨洗澡的喜樂蒂牧羊犬Neo，這天把拔突然跑到圍籠旁，緩緩地抓起毛孩的雙手，一開始牠還一頭霧水，搞不清楚狀況，直到聽見爸爸用氣音說了「洗澡」2字，立馬翻臉氣得瞪大雙眼，甚至不斷低吼掙扎超崩潰，就連媽媽都不禁說牠像是「被鬼附身」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

影片中可以看到，Neo一聽到關鍵字後，1秒內在鏡頭面前臉色大變，用盡吃奶的力氣想要掙脫把拔的雙手，甚至直接癱軟在地上耍賴不肯動，每當爸爸手一用力，Neo就會發出像是引擎發動的低吼聲，無厘頭的模樣讓媽媽無奈表示，「這隻『蕭告』聽到洗澡就會被鬼附身，是多不喜歡洗澡，肥狗難得跟平常可愛模樣落差很大。」

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▲「你說什麼！！！不可能！！！」（圖／有點毛毛的／網友Wu Yi Ting提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這則影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑回，「翻臉比翻書快XD」、「這台摩托車一直發不動，可能馬達有問題XD」、「哼到會口渴耶」、「我沒臭味」、「Neo：又洗？！昨天已經洗啦！洗你個頭啦！」也有網友貼心提醒，「盡量不要拉前手臂，要的話也從胳肢窩會比較好喔！」而飼主也表示，其實沒有真的拉牠去洗澡，只是嚇唬一下而已，「如果真的要洗澡阿拔會直接用扛的，沒機會給牠猶豫！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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