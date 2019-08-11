腳腳被鯊魚吃掉...好痛啊！浮誇喵仰頭尖叫　網萌暈：快救駕

▲來人，朕耀被吃掉了快來救駕啊！（圖／翻攝自Twitter:TnuANvzReG9o25A，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

戲精從小開始培養起！日本京都一名飼主收編1對貓咪兄弟啤酒花和姆紀，購買許多可愛的寵物睡床，其中啤酒花天生擁有內建表演魂，這天牠鑽進鯊魚娃娃的嘴裡，彷彿像在下半身被吃掉，露出痛苦猙獰的表情仰天張嘴，浮誇的反應讓不少網友萌暈直呼，「奴才快點去救駕」。

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▲▼小貓們非常喜歡奴才準備的寵物小床。

貓咪的飼主最近和女友一起收編2隻橘貓兄弟，經常在推特上分享牠們的生活點滴，可愛的啤酒花非常喜歡睡在寵物床墊，常常睡在IKEA的寵物小床，躺枕頭蓋上棉被，行為舉止相當人類化。這天啤酒花和姆紀在客廳打鬧，順便試躺新的鯊魚造型小床，牠鑽進縫隙中只露出上半身，看起來就像被「腰斬」，激動的張嘴，看起來就像在大叫說，「腳腳被吃掉了...好痛啊啊～」，畫面相當可愛。

▲▼啤酒花躲進鯊魚娃娃的嘴裡睡覺。

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這組照片貼到網路上之後引起網友熱烈討論，許多人紛紛留言笑說，「貓咪的表情實在太可愛了啦！」、「拍照的時間點100分」、「橘貓除了胖，意見還很多很愛講話XD」、「是不是打哈欠的瞬間被拍到的」、「想衝去抱緊處理」、「內建戲精魂」、「第一眼看差點相信了」、「喵：奴才，朕要被吃掉了，還不快來幫忙」。

▲表情好讓人融化～

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