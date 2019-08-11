見同伴逼近地盤！　小雪球吵架輸了「鴕鳥式掩面」逃避

實習記者曾珮瑄／採訪報導

住在基隆的瑪爾濟斯「朵拉」充滿好奇心卻又有點膽小，這天見到玩具狗不停發出叫聲還步步逼近，隨即開始大聲叫鬧，後來覺得自己氣勢不夠，意外做出了超萌的舉動。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

朵拉才50天大，目前還不太習慣尿布墊，常隨地如廁，飼主楊淇見牠窩在尿布上覺得機會難得，隨即拿出準備好的玩具狗，希望「新朋友」的出現能幫忙放下戒心，沒想到朵拉似乎是把尿布墊當成自己的地盤，玩具狗反而成了敵人。

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▲小瑪爾濟斯見到陌生狗逼近，做出超萌舉動。（圖／網友楊淇授權提供，下同）

影片中玩具狗不停叫鬧，甚至還會前進，乍看之下和朵拉的體型差不多大。朵拉起初窩在尿布墊邊緣，好奇地聞聞玩具狗，沒想到對方靠近，牠警戒地亂跳、汪叫，後來實在招架不住，突然將頭縮進尿布墊裡，完美複製了鴕鳥害怕時會將頭藏起來的行為。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

朵拉目前體型尚小，在影片中不斷跳躍時就像顆小雪球，牠的影片隨即獲得網友留言，「好可愛哈哈哈」、「哈哈哈，小小瑪被騙了！」、「好好笑～好可愛哦～」、「兩隻玩具狗」、「又愛又怕～」、「小白贏了，動作比較多」、「這是一隻間諜狗狗」、「好可愛喔，天真無邪的」。

▲朵拉長得像是顆小雪球。

▲熟悉之後，玩具狗成為朵拉的好朋友。

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