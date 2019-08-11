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黃明志、蕭敬騰為浪浪發聲！　鬼月夢「孤魂野狗」流淚道謝

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▲▼黃明志,蕭敬騰（圖／亞洲通文創提供）

▲黃明志、蕭敬騰合作《流浪狗》。（圖／亞洲通文創提供）

記者陳靜／綜合報導

馬來西亞創作鬼才黃明志為浪浪發聲，親自作詞作曲譜出一首《流浪狗》，呼籲人們關注流浪動物議題，同時他也力邀金曲歌王蕭敬騰跨刀合作，被看好可能將會是下一首「破億」作品，而黃明志也透露，近期不知道是不是鬼月的關係，已經連續幾天夢到「孤魂野狗」前來託夢道謝。

黃明志有感分享，自己也覺得這首歌會破億點擊，因為這幾天不知道是不是鬼月的關係，連續幾天好多「孤魂野狗」都來夢中道謝，夢裡頭就是很無辜的眼神在流淚，之前自己是很少做夢的，醒來之後有聽過「狗來旺」這句話覺得很有感。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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▲黃明志、蕭敬騰合作《流浪狗》。（圖／翻攝自《流浪狗》MV）

▲黃明志夢到「孤魂野狗」流淚道謝。（圖／翻攝自Youtube）

談及創作靈感，黃明志表示，這首歌寫的是流浪狗的心聲，黃明志則認為：「每個人都有自己關注的事情，例如說我關注流浪狗，我就幫，如果你關注流浪青蛙，你就幫助流浪青蛙，如果每個有能力的人，做自己想做的，幫自己能力範圍内可以幫到的，你想去幫就去幫，一人負責一個動物，這個世界就會變得美好，因爲每一塊都有人去照顧到。」

▲黃明志、蕭敬騰合作《流浪狗》。（圖／翻攝自《流浪狗》MV）

▲黃明志親自寫詞為浪浪發聲。（圖／翻攝自Youtube）

▲▼黃明志,蕭敬騰。（圖／亞洲通文創提供）

▲黃明志、蕭敬騰呼籲人們關注流浪動物議題。（圖／亞洲通文創提供）

「狗是人類最好的朋友，但許多自私的人類卻用各種方法利用他來繁殖、賺錢，當牠們老了、生病了，或主人搬家、分手，便會無情地將牠們丟棄。當牠們在街頭流浪，會有疾病傳染、會不斷地繁殖，然後只要有人投訴，牠們便會遭到政府捕狗隊的對付，甚至會被亂棍打死。」黃明志也呼籲人們多多幫助這些無助的毛小孩，「牠們不會說話，但心裡一定會很感激你們的！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 流浪狗孤魂野狗浪浪黃明志蕭敬騰歌曲託夢

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