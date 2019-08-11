超萌刺蝟「偷內褲」！眼神示意主人幫我　得手後「好了謝謝」無情跑走

實習記者許祐誠／綜合報導

日本有一隻超萌刺蝟「UNI」，近期被飼主發現一項怪癖，原因是她待在衣服堆旁時，竟然陶醉地咬著主人爸爸內褲，只是UNI力氣太小，無法獨自「偷走」內褲，聰明的她把眼神投向主人，像是發出求助地說「痾，你能幫幫我嗎」，最後在主人的幫忙下，逕自大剌剌地叼走內褲。

日本IG用戶「uni_desu」近日分享一段影片，一開始可以看到，超萌的UNI正把鼻子埋在衣服堆理陶醉似地啃咬，由於刺蝟咬咬的模樣太「勾錐」，加上看到UNI不時投來求助眼神，於是原po忍不住幫她拉出那件衣服，不過令人意外的是，那件內褲正是原PO爸爸的，讓原Po笑說「我爸的內褲到底有什麼樣的魔力」。

更好笑的是，當原po發現是內褲時已經太晚，因為UNI當下不管三七二十一，像是在說「好了好了，謝謝」後，便直接頭也不回地把內褲拖回自己的小窩窩裡，整個可愛程度爆表，原po也於事後封Uni為「內褲大盜」。

這段超萌的影片曝光後，吸引近2.9萬次觀看次數。許多被UNI煞到的網友也紛紛留言，「內褲大盜的稱號太可愛了」、「好想養一隻刺蝟哦」、「可以來我家偷一次內褲給我看嗎」、「你喜歡的話我可以給你」、「內褲有這麼好吃嗎」、「看她咬讓我也好想咬咬看」。

事實上，UNI有「偷東西」的嗜好，像是近期發布的影片中，便可以看到她叼著一個小袋子跑來跑去，而且死都不願意放開還給原po，當她找到逃跑空隙時，便立刻把小袋子叼回自己的小窩窩裡。

據悉，UNI誕生於2016年2月，是一位可愛的女生，當初飼主之所以取名為UNI，是因為日文中有海膽的意思。飼主常在IG上分享UNI的生活日記，像是有次UNI在玩捲筒時，竟然意外讓頭卡在裡面，急於拔出捲筒的模樣，也讓網友捨不得說「覺得她好可憐，但也太可愛了」。