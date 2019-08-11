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超萌刺蝟「偷內褲」！眼神示意主人幫我　得手後「好了謝謝」無情跑走

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▲▼ 日本刺蝟UNI偷內褲。（圖／翻攝自IG／uni_desu）

實習記者許祐誠／綜合報導

日本有一隻超萌刺蝟「UNI」，近期被飼主發現一項怪癖，原因是她待在衣服堆旁時，竟然陶醉地咬著主人爸爸內褲，只是UNI力氣太小，無法獨自「偷走」內褲，聰明的她把眼神投向主人，像是發出求助地說「痾，你能幫幫我嗎」，最後在主人的幫忙下，逕自大剌剌地叼走內褲。

日本IG用戶「uni_desu」近日分享一段影片，一開始可以看到，超萌的UNI正把鼻子埋在衣服堆理陶醉似地啃咬，由於刺蝟咬咬的模樣太「勾錐」，加上看到UNI不時投來求助眼神，於是原po忍不住幫她拉出那件衣服，不過令人意外的是，那件內褲正是原PO爸爸的，讓原Po笑說「我爸的內褲到底有什麼樣的魔力」。

 
 
 
 
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. Yesterday's continuation. Toro succeeded in underwear thief. . . とろ「ハムハムハム…え、手伝ってくれるんですか？ ぐへへへへッ」 . 昨日住人に見つかり、パンツを盗めないまま逃走したパンツ泥棒。その後 電気を消して過ごしていると、再び洗濯物の周りでコソコソしている怪しい影を発見しました。まさか…と思い電気をつけてみると、父ちゃんのパンツをハムハムしている泥棒の衝撃的な姿が。あまりにも名残惜しそうにしているので 情け心でついお手伝いをしてみると、意気揚々と持ち帰っていったパンツ泥棒(とろちゃん)です。 . #犯人は現場に戻るっていうのは本当らしい#とろちゃんのマニアックさに感服する #パンツを咥えて猛ダッシュ #あずき君に見せられないよこの姿 #パンツ泥棒とろ #うにのお散歩シリーズ #うにとろコンビ . . . #はりねずみ #ハリネズミ #hedgehog #hedgie #刺猬 #刺蝟 #고슴도치 #igel #igelkott #erizo #riccio #еж #hérisson #ouriços #siili #petstagram #funnypets #weeklyfluffy #hedgehogsofinstagram #nohedgehognolife #petscorner #フワモコ部

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更好笑的是，當原po發現是內褲時已經太晚，因為UNI當下不管三七二十一，像是在說「好了好了，謝謝」後，便直接頭也不回地把內褲拖回自己的小窩窩裡，整個可愛程度爆表，原po也於事後封Uni為「內褲大盜」。

這段超萌的影片曝光後，吸引近2.9萬次觀看次數。許多被UNI煞到的網友也紛紛留言，「內褲大盜的稱號太可愛了」、「好想養一隻刺蝟哦」、「可以來我家偷一次內褲給我看嗎」、「你喜歡的話我可以給你」、「內褲有這麼好吃嗎」、「看她咬讓我也好想咬咬看」。

事實上，UNI有「偷東西」的嗜好，像是近期發布的影片中，便可以看到她叼著一個小袋子跑來跑去，而且死都不願意放開還給原po，當她找到逃跑空隙時，便立刻把小袋子叼回自己的小窩窩裡。

 
 
 
 
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. sound ▻ (＊音が流れます) A underwear thief “Toro” who appeared in my home. . . とろ「今日の獲物は諦めないぞッ」 . 最近は洗濯物がよく乾いて嬉しいこの頃。今日の夕方ごろ洗濯物を取り込んだ時に、もしかして釣れるかも…と思い、通り道に1つだけ父ちゃんのパンツを置いておいたら…見事に釣れました “パンツ泥棒とろちゃん” が笑。今日はなかなかしぶとく、パンツを引っ張ると釣られてついて来て、手を離すと一目散に持ち去ろうとするので、いつもより長めの攻防に。今日の獲物は相当お気に召したのか、いつも以上にパンツに執着していた パンツ泥棒(とろちゃん)です。 . #今日は薄くて軽いパンツなので簡単に釣れた笑 #でもなかなか諦めないからパンツが破けるかと思った #唾液でデロデロになってしまったので父ちゃんに怒られる前にまた洗濯行き#ラストに可愛いオチ付き #パンツ泥棒とろ #うにのお散歩シリーズ #うにとろコンビ . . . #はりねずみ #ハリネズミ #hedgehog #hedgie #刺猬 #刺蝟 #고슴도치 #igel #igelkott #erizo #riccio #еж #hérisson #ouriços #siili #petstagram #funnypets #weeklyfluffy #hedgehogsofinstagram #nohedgehognolife #petscorner #フワモコ部 #ふわもこ部

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據悉，UNI誕生於2016年2月，是一位可愛的女生，當初飼主之所以取名為UNI，是因為日文中有海膽的意思。飼主常在IG上分享UNI的生活日記，像是有次UNI在玩捲筒時，竟然意外讓頭卡在裡面，急於拔出捲筒的模樣，也讓網友捨不得說「覺得她好可憐，但也太可愛了」。

關鍵字： 刺蝟日本UNIuni_desu日韓要聞

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