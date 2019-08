超萌刺蝟「偷內褲」！眼神示意主人幫我　得手後「好了謝謝」無情跑走

View this post on Instagram

. Yesterday's continuation. Toro succeeded in underwear thief. . . とろ「ハムハムハム…え、手伝ってくれるんですか? ぐへへへへッ」 . 昨日住人に見つかり、パンツを盗めないまま逃走したパンツ泥棒。その後 電気を消して過ごしていると、再び洗濯物の周りでコソコソしている怪しい影を発見しました。まさか…と思い電気をつけてみると、父ちゃんのパンツをハムハムしている泥棒の衝撃的な姿が。あまりにも名残惜しそうにしているので 情け心でついお手伝いをしてみると、意気揚々と持ち帰っていったパンツ泥棒(とろちゃん)です。 . #犯人は現場に戻るっていうのは本当らしい#とろちゃんのマニアックさに感服する #パンツを咥えて猛ダッシュ #あずき君に見せられないよこの姿 #パンツ泥棒とろ #うにのお散歩シリーズ #うにとろコンビ . . . #はりねずみ #ハリネズミ #hedgehog #hedgie #刺猬 #刺蝟 #고슴도치 #igel #igelkott #erizo #riccio #еж #hérisson #ouriços #siili #petstagram #funnypets #weeklyfluffy #hedgehogsofinstagram #nohedgehognolife #petscorner #フワモコ部

