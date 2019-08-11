少年露營睡覺…突遭黑熊咬臉接受整容手術　官員：抓到就安樂死

▲當局發現熊的腳印。（合成圖／左翻攝自Utah Division of Wildlife Resources臉書；右取自免費圖庫Pixabay）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國猶他州（Utah）一名13歲少年9日在露營地睡覺時，一頭熊咬了他的臉，他的右臉頰、耳朵受傷，隨後送往醫院治療。猶他州野生動物資源部表示，正在尋找熊的蹤跡，已在河邊沙灘發現牠的腳印；當局表示，由於熊攻擊人類，若是找到牠，牠將會被安樂死。

CNN報導，發生事件的露營地區位於猶他州摩押（Moab），周邊有著科羅拉多河（Colorado River）。該州野生動物資源部透過臉書表示，年輕少年被熊咬後送往醫院，當局正與美國農業部野生動物服務單位（USDA-Wildlife Services）合作，出動狗尋找氣味以及布置陷阱，試圖捕捉熊。

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Early this morning, a bear entered a Moab-area campground — the Dewey Bridge Campground — located along the Colorado... 由 Utah Division of Wildlife Resources 發佈於 2019年8月9日 星期五

少年告訴官員，熊的體型與他差不多；這代表牠是相對較小的熊。當局指出，正在尋找熊的蹤跡，牠被找到後將面臨安樂死。營地則已被關閉，周遭張貼警告標誌。

《鹽湖城論壇報》（Salt Lake Tribune）指出，這名少年當時清晨5時45分左右在睡袋休息，有熊咬了他的臉，他先送往摩押的急診室，隨後又前往科羅拉多州的醫院，接受整容手術。

根據猶他州野生動物資源部訊息，這頭體型較小的熊有著黑色外觀，可能才2歲，牠咬了少年後往科羅拉多河的方向跑走；官員德布洛伊斯（Darren DeBloois）表示，黑熊生活在猶他州部分地區，但一般來說不會出沒於科羅拉多河周邊，他推測，咬人的熊或許在找尋食物與液體。

「我們不想讓牠傷害任何人。」德布洛伊斯說明，官員將利用熊的相關影片，加上受傷少年的口頭描述，絕對會全力找到熊的位置。