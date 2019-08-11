開車不用放音樂！　3隻阿卡貝拉汪「整路哈哈哈」變交響樂

記者陳靜／綜合報導

果然是專業的「狗體音響」啊！高雄網友Jane Yang這天帶著家裡的3隻狗狗「熊妹」、「咪寶」與「悄悄」出遊，把拔開車的路途中，他們完全不需要任何音樂的陪襯，因為這3隻「阿卡貝拉汪」已經自動譜出一段獨家特製的交響樂，此起彼落的「哈哈聲」讓媽媽超無奈，忍不住開玩笑翻了個白眼。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

飼主在臉書社團「有點毛毛」的PO出影片表示，「開車都不用放音樂整路聽妳們哈哈哈哈哈哈就好了。」3隻米克斯女孩瞬間化身成狗體音響，一邊興奮地看著行進的方向，一邊笑著吐舌散熱，牠們意外促成了交錯的逗趣哈哈曲，也讓主人開車時不用打開音樂，也能聽到毛孩親自演奏的美妙交響曲呢！

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▲3汪組成阿卡貝拉當狗體音響。（圖／有點毛毛的／網友Jane Yang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友看了影片後紛紛笑噴表示，「很能想像整路的哈哈哈哈」、「哈到冷氣也不冷XD」、「這是阿卡貝拉！現場演唱」、「他們怕你無聊，就一直哈哈哈到家」、「立體環繞音響」、「這個bpm有點快XD」、「重複聽了四次好好笑喔，看完心情很好」、「三重氣音b box」、「我看著影片跟著哈哈哈是正常的嗎？」、「我們家也是，哈哈哈哈都能蓋過音樂」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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