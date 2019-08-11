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5千禮券被吃！客廳亂成一團　汪姊妹「開花燦笑」：不是我們

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▲▼5千禮券被吃！客廳亂成一團　汪姊妹「開花燦笑」：不是我們。（圖／有點毛毛的／網友Hui Weimin‎提供）

▲大賣場的禮券被狗狗咬爛。（圖／有點毛毛的／網友Hui Weimin‎提供，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

回家看到狗狗送上的「驚喜」內心無限崩潰！飼主Hui Weimin日前回到家，發現客廳像是被颱風吹過，地上滿是被咬爛的植物，更崩潰的是，桌上放著的5千元大賣場禮券也遭殃，而嫌疑最大的狗姊妹趴在沙發，戴上頭套「開花燦笑」，露出無辜的表情，讓馬麻當場哭笑不得。

▲▼5千禮券被吃！客廳亂成一團　汪姊妹「開花燦笑」：不是我們。（圖／有點毛毛的／網友Hui Weimin‎提供）

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▲▼家裡的客廳像被颱風掃過一樣。

▲▼5千禮券被吃！客廳亂成一團　汪姊妹「開花燦笑」：不是我們。（圖／有點毛毛的／網友Hui Weimin‎提供）

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Hui Weimin在臉書公開社團「有點毛毛的」貼文寫道，「家有惡犬，這實在有過份！禮券5千元毁了，嫌疑犯是姐妹花」，只見可喜和妹妹謙喜趁著沒人在家，獨自在客廳開趴，把所有能碰到的紙類和植物都咬過一遍，地上散落殘敗的花朵，還有裝著禮券的紅包也被撕爛，但2位嫌犯卻一臉老神在在，一如往常的迎接馬麻，露出欣喜的笑容彷彿在說，「不是我們做的喔～」，明顯想把責任推得一乾二淨。

▲▼5千禮券被吃！客廳亂成一團　汪姊妹「開花燦笑」：不是我們。（圖／有點毛毛的／網友Hui Weimin‎提供）

▲拉拉姊妹花戴著頭套露出無辜的笑容。

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許多網友看完客廳的慘況紛紛留言笑說，「這已經不是嫌疑犯了，這肯定就是罪魁禍首惹」、「5000可以買多少罐罐飼料了...打屁股」、「牠的罐罐也飛了」、「2隻先抓起來餓個三天」、「是禮卷自己爆炸的！」、「我建議裹粉」、「原來狗界也有惡房客」，也有網友提醒，「條碼還可辨識可以拿去」、「條碼在，應該還可以使用，試試看」。

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關鍵字： 拉布拉多禮券客廳燦笑

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