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怪貓天天「吃飯配原汁襪」　偷挖拿來墊便當...網笑：加一味？

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▲怪貓吃飯必配襪子。（圖／網友金柏瑋授權提供）

▲怪貓吃飯必配襪子。（圖／網友金柏瑋授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

難道是嫌飼料不夠重口味嗎？高雄網友金柏瑋家中有隻無厘頭的喵星人「牛牛」，每天把拔只要回家一打開門，就會看到飼料盆上和周圍佈滿了他收好的襪子，牛牛不僅把它們拿來「陪吃」，甚至還直接像墊便當一樣，鋪在乾乾底下配飯吃，超奇葩的舉動讓爸爸氣瘋直呼，「到底是誰教你的！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

把拔金柏瑋無奈表示，牛牛來家裡還不到1年，但是卻不知道從哪學來「吃飯配襪子」的怪癖，只要放飯時間一到，牛牛就會跑到爸爸房間把襪子翻出來，叼到飼料餵食機的盆子裡，每顆乾乾都完美地沾附了把拔的原汁襪子味，接著牛牛再津津有味地吃下肚，讓網友全都笑翻。

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▲怪貓吃飯必配襪子。（圖／網友金柏瑋授權提供）

▲「一定要鋪好鋪滿才好吃啊！」

▲怪貓吃飯必配襪子。（圖／網友金柏瑋授權提供）

▲「你看你就是沒鋪襪子，才吃得到處都是。」

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛笑回，「飼料不夠臭XD」、「牠喜歡加鹹魚味」、「加一味，更好味」、「幸好沒有連內褲也咬過來，不然就太重鹹了XD」、「還每種顏色一隻」、「就真的鹹魚配飯比較下飯咩」、「襪子會餓」、「養襪子當寵物，餵襪子吃飯...」、「我想接下來......你應該是全世界第一個把襪子藏在保險庫的」、「熟悉的襪子最對味」。

▲怪貓吃飯必配襪子。（圖／網友金柏瑋授權提供）

▲家裡另一隻老大貓「咘啾」不太喜歡靠近牛牛。

大約10個月前，飼主騎車回家的路上，差點撞上1隻迷途在路中央的小小貓，牠身邊沒有其他貓咪、無依無靠，只是虛弱地在原地喵喵叫，於是金柏瑋立刻下車將牠抓起，準備帶到動物醫院看診，沒想到小貓不但沒有逃跑、哈氣，反而是呼嚕著和他撒嬌，頓時讓他心都融化了，檢查得知貓咪非常健康後，便馬上將牠收編，成為家裡第2位喵星人。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲怪貓吃飯必配襪子。（圖／網友金柏瑋授權提供）

▲牛牛剛到家裡時，身體還非常虛弱、營養不良。

▲怪貓吃飯必配襪子。（圖／網友金柏瑋授權提供）

▲不過牠超愛撒嬌的個性，一下就把飼主融化了。

▲怪貓吃飯必配襪子。（圖／網友金柏瑋授權提供）

▲現在已經是隻有瀏海的漂亮喵喵。

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關鍵字： 喵喵吃飯襪子飼料

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