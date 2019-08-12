起來尿尿女友被搶走！　篡位汪蓋被「鄙視回眸」：出去安靜點

▲狗狗趁著爸拔不在通通跑上床篡位。（圖／有點毛毛的／粉專波妞野結衣提供）

記者闕雁琳／綜合報導

從睡覺的位置一秒看出家中的地位高低。日前一名飼主Chieh Chieh Wu睡到一半起床上廁所，打算回位子上繼續補眠時，突然發現愛犬波妞跑來篡位，自己鑽進被窩和馬麻緊密依偎，就連枕頭都被另一隻貴賓狗給霸占。更好笑的是，波妞還露出超鄙視的神情，讓爸拔當場哭笑不得。

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飼主Chieh Chieh Wu日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼文寫道，「我是不是該安靜的離開？」只見畫面中，床位上躺著女友和2隻狗，波妞蓋著棉被躺在馬麻懷裡，似乎被爸拔的走動聲給驚醒，滿臉鄙視的回眸，像是在跟他說，「噓！要出去小聲點，你吵到我們了」，完全沒有打算要讓位的意思，偌大的一張床卻容不下這名孤單的男子。

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許多網友看完波妞對爸拔露出的表情，紛紛笑翻直呼，「很明顯女友已經變成波妞的了！」、「妞爸那個你可以考慮睡角落」、「波妞眼神是：拔~你還在喔」、「颱風過了爸爸節也過了，該去公園吧」、「被子幫忙蓋好，記得關門」、「你已經不屬於這裡了」、「眼神說明了一切」、「還有你的位子嗎？」。

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