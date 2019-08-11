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貴賓狗修毛舌頭被剪破…剩1/4相連噴血亂晃　太慢送醫整截沒了

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▲▼貴賓狗修毛舌頭被剪破…剩1/4相連噴血亂晃　太慢送醫整截沒了（圖／翻攝自Lee Taiseng臉書）

▲瑪莉歐舌頭被剪開，剩1/4還相連著。（圖／翻攝自Lee Taiseng臉書，下同。）

記者吳美依／綜合外電報導

來自新加坡的貴賓狗瑪莉歐（Mario）去寵物沙龍修剪毛髮，卻被美容師不小心剪到舌頭，只剩下1/4的肉還相連著，一邊噴血一邊晃呀晃，驚悚畫面讓飼主看了差點嚇壞。主人李太珊 （Lee Taiseng，音譯）表示，因為業者太晚通知，延誤送醫，害得愛犬錯過黃金縫合時間，必須被截去一大段舌頭。

李太珊將愛犬送到位於武吉巴托（Bukit Batok）的寵物沙龍修毛，過了一陣子接到店經理打電話告知，美容師不小心剪到狗狗舌頭，造成「一點小裂縫」並且還有流血。可是，她和老公一起去接瑪莉歐時，卻發現毛孩的舌頭幾乎整條被剪破，不斷流血還四處晃來晃去。

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▲▼貴賓狗修毛舌頭被剪破…剩1/4相連噴血亂晃　太慢送醫整截沒了（圖／翻攝自Lee Taiseng臉書）

▲瑪莉歐太晚送醫，舌頭被截掉。

獸醫研判，狗狗被剪斷舌頭後，過了好幾個小時才就醫，已經來不及縫合，只好把搖搖欲墜的舌頭截掉。李太珊說，「我們發現那個『裂縫』其實是一個橫跨3/4個舌頭的切口時，是多麼震驚和恐懼，你們能想像嗎？」她表示，事後業者坦承沒有在第一時間通知，「我們根本不曉得瑪莉歐被丟在那裡流血多久了！」

根據《太陽報》報導，寵物沙龍負擔了毛孩的醫療費用，並願意賠償1300新加坡元（約為新台幣2.9萬），但是被飼主拒絕。李太珊表示，她要求店家提供狗狗終生分量的食物、美容和其他用品，但是對方不接受，「這對於瑪莉歐而言，是一個非常痛苦的康復過程，牠在學會如何用短舌頭吃飯、喝水以前，都必須用湯匙和注射器餵食。」

寵物沙龍老闆聲明，同樣身為飼主，能夠感同身受狗狗的害怕與痛苦，鑄成傷害的美容師經專業執照考核通過，在業界擁有超過5年的經驗，目前已經離職，「我僱用的前任員工犯了錯誤，因此我想要對李氏夫妻致上最誠摯的歉意。」

Hi everyone, First of all, I would like to apologise for this long post (with gory pictures) where I will share my...

Lee Taiseng 發佈於 2019年8月6日 星期二

關鍵字： 新加坡東南亞要聞貴賓狗寵物沙龍

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