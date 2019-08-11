浪汪誤闖訓練車道！大熱天「原地繞圈」傻搖尾　教練近看鼻酸

▲宜蘭一隻全盲的浪犬疑似遭棄，誤闖駕訓班的訓練車道。（圖／有點毛毛的／網友李駿國提供，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

「換成你，你也會幫牠！」宜蘭一間駕訓班日前發現有一隻流浪狗誤闖練習車道，原以為過不久狗狗就會自行走掉，但牠卻一直在原地繞圈，跌跌撞撞似乎是找不到方向的樣子。直到教練走近查看，鼻頭一酸，才發現原來牠雙眼失明，而且全身瘦到只剩皮，神情相當驚慌，趕緊請學員幫忙救下，暫時安置在駕訓班。

龍德駕訓班的教練李駿國日前在臉書社團「有點毛毛的」貼文表示，上個月突然有隻流浪狗出沒在駕訓班，起初沒有特別注意狗狗的動向，「直到我發現在炎熱高溫的天氣下，牠竟然還是在原地不斷的繞圈，繞到引起我的注意，當我靠近過去才驚覺牠沒有眼睛！」當下一著急，也顧不得在上班，立刻請學車的同學幫忙。狗狗因為看不到情緒很驚恐，李駿國在補捉過程中不慎被咬傷，最後順利將牠移置安全的地方，經過老闆同意，暫時把狗留下來安置，並取名為圈圈妹。

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▲圈圈妹暫時被安置在駕訓班。



「你們知道牠多瘦嗎？明明是成犬了體重還未達10公斤！」李駿國形容，圈圈妹是個乖巧到讓人心疼的孩子，送到醫院進行一連串的抽血及眼睛檢查，過程中完全不吵不鬧。醫生掃晶片發現牠沒有晶片，但是從身上的種種跡象，像是身上的毛有被修剪過、右眼眼睛被摘除過但是未縫合、疑似有結紮過，推測原本應該是有主人的，但疑似遭到棄養。

▲由於狗狗長期營養不良，導致嚴重貧血，目前還無法進行手術。



「當檢查報告出爐時，醫生告訴我，圈圈妹的眼睛瞎了。」為了避免之後眼睛產生異狀，必須做摘除眼球手術及縫合手術，還有因為不確定是否之前結紮手術是否完善，所以要剖腹檢查確定有摘除該摘除的器官，但是圈圈妹因為長期營養不良，導致嚴重貧血，1歲多體重不到10公斤，這樣的原因導致牠無法手術。李駿國表示，目前會先讓牠安置在駕訓班好好增重，等身體狀況好一些再開刀。

許多網友得知圈圈的遭遇也幫忙籌湊手術費及醫療費用，還有捐贈狗食罐頭，對此，李駿國也特別感謝各界關心，「圈圈妹目前精神狀況已經穩定很多，希望她趕快胖起來！這樣才能手術治療眼睛不至於繼續惡化！謝謝大家的關心，我們會先幫忙安置， 但還是希望有人願意收留這個孩子，不再讓牠過著流浪生活。」

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