保母高舉4個月大拉不拉多狠摔在地　汪嚇懵2度絆倒爬不起身

實習記者范芷菱／綜合報導

美國加州一對夫妻因為都要外出工作，不放心家中的拉不拉多狗寶寶「露西」（Lucy），所以聘請了一位年輕的保母來照顧，沒想到卻在監視器中看到她將4個月大的露西狠摔在地。狗飼主羅伊（Amanda Roy）表示，因為很愛狗狗，才會選擇信任保母，沒想到卻發生這令人心碎的事情。

據abc7報導，加州維克多維爾（Victorville）發生了一起寵物保母虐待狗狗的案件。羅伊與丈夫都需要外出工作，不忍心將只有4個月大的拉不拉多露西留在家中，所以通過「Rover」APP聘請了一位年輕的寵物保母。他們日前出去工作時，收到家中監視系統傳來的警報，打開手機查看卻發現令人心痛的一幕。

只見穿著黑色細肩帶背心的保母一把抓起露西，然後走到房屋另外一頭用力朝地上狠摔。露西被砸到地上後明顯有驚慌失措，好幾次想要從地上爬起來卻一直絆倒在地，讓夫妻二人心痛不已。

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▲4個月大的露西被保母狠摔在地。此為拉不拉多示意圖（圖／pixabay）

羅伊的丈夫氣得直接通過監視器痛罵該名保母，並且要求她馬上離開。雖然保母馬上道歉並離去，但羅伊還是非常憤怒，「這令人心碎，我們因為喜愛我們的寵物，加上不想露西無人看管，牠還只是個孩子。我們決定相信寵物保母，並讓她進入家裡照顧家庭成員。」幸運的是，露西經過檢查後並無受傷。

Rover公司得知情況後也發布聲明，「影片的內容讓人吃驚，我們已經從平台上永久停用了該名保母，並將持續調查。這種性質的事件在我們的平台上實屬罕見，所以非常重視；此外，願意支付所有的獸醫費用，並協助執法部門進行調查。」