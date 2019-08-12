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家裡老是有小強！動物園模擬「居家死角」　解密蟲室友習性

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▲▼家裡老是有小強！動物園模擬「居家死角」　解密蟲室友習性。（圖／台北市動物園提供）

▲食物及垃圾未立即包裝密封，轉眼就成了蟲蟲最佳的自助吧。（圖／台北市動物園提供，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

不少人在家中看到蟑螂的瞬間反應，多少帶點驚慌失措加嫌惡感，但先別急著找拖鞋將牠們打死，何不先了解這些不受歡迎的室友為何出現在家裡，才好從根本解決問題。台北是動物園昆蟲館展出「我家蟲住民」特展，將打造出居家環境，並將節肢動物容易出沒的地點一一標示，解密蟲室友的習性。

▲▼家裡老是有小強！動物園模擬「居家死角」　解密蟲室友習性。（圖／台北市動物園提供）

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▲動物園將展出打造成一般住家的型態

台北市立動物園昆蟲館展出的「我家蟲住民」特展，共分為9個單元，讓參觀民眾彷彿置身家中，從玄關、客廳、廚房、浴室到臥室，每個角落都可以發現節肢動物的蹤跡。用來美化住家的花和盆栽、舒適幽暗的角落，是節肢動物最愛躲藏的環境；吃剩的食物及垃圾若未包裝密封，就成了蟲蟲最佳的「自助吧」，你以為門窗都關好了，但對蟲蟲們來說，牠們總是會找到進來家裡的入口。

▲▼家裡老是有小強！動物園模擬「居家死角」　解密蟲室友習性。（圖／台北市動物園提供）

▲裝飾家園的盆栽很可能成為昆蟲最愛的居。

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「我家蟲住民」特展的設計，以實境秀的方式讓蟲蟲現身，例如米桶中的米象、書本中的衣魚、潮濕角落的蛾蚋等，訪客不僅可以在展場各個角落尋找蟲蟲的身影，也可以透過電腦互動遊戲來瞭解「蟲室友」們的習性。

▲▼家裡老是有小強！動物園模擬「居家死角」　解密蟲室友習性。（圖／台北市動物園提供）

▲此次特展共展示9個單元。

參觀民眾表示，這樣的展示方法很特別，雖然一開始多少會被嚇到，但卻可以藉此了解，原來家中看不到的角落有這麼多蟲蟲大軍。但特展開幕(6月29日)至今，展區已發生過獨角仙在破損的觀察箱外逛大街、巨型蟑螂娃娃上演「失蹤記」、拼命想把自己塞進冰箱清涼一下的民眾等怪異現象，動物園特別規劃的體驗空間，呼籲民眾不要任意移動、破壞各區展示品。

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動物園也表示，出現在家裡的節肢動物，95％以上對人類無害，有些甚至是有益。從生態系統維持微妙動態平衡的角度思考，所謂害蟲、益蟲，其實都是人類主觀給牠們的不公平分類，因此，與其嫌棄「蟲室友」，還不如主動認識牠們在家中所扮演的角色和意義，歡迎到昆蟲館特展區學習如何與牠們和平共存。

關鍵字： 蟑螂台北市立動物園居家節肢動物

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