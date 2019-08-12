「昨天為什麼沒開！」流氓狗撲空氣噗噗討債　老闆秒拿雞翅賠罪

▲花花等不及要享用美味雞翅了。（圖／馬沙兒提供）

記者何睿宜／採訪報導

店休要提前講一聲啊！虎斑狗「花花」奔到燒烤店前，一副討債模樣，彷彿正在質問「昨天為什麼沒開！」老闆馬沙兒見狀，趕緊舉起早就準備好的無調味雞翅向牠賠罪。生動可愛的畫面也讓許多網友看了忍不住笑出來。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

馬沙兒受訪時表示，花花是隔壁鄰居養的狗狗，去年1月份開始做生意時，就常看到牠在放風時間到附近店家「串門子」，「後來牠對我們也比較認識，只要有放風時間，就一定會來店裡巡視，久而久之，店裡有些客人也認識牠了。」

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聰明的花花知道店裡總是有「好料」，尤其特愛雞翅、腿排和雞屁股。馬沙兒知道狗狗不能吃有調味的食物，所以都會特別準備沒有調味的給花花吃。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲花花常來店裡串門子。（圖／馬沙兒提供）

▲許多客人都認識花花。（圖／馬沙兒提供）

照片中，花花因為一旁搭配的文字，看起來真的是氣噗噗的模樣，但當時牠其實樂得很。馬沙兒笑說，「花花只要看到我拿雞翅要給牠，都會開心的又跳又叫，照片也是這樣拍出來的。」事後她再依照花花的表情去配旁白，「這樣才會有趣些。」

馬沙兒將照片分享到臉書公開社團「有點毛毛的」並寫道，「昨天店休忘了跟我的常客說。」網友們看了紛紛以狗狗口吻留言，「下次再這樣我就把你攤子咬爛，給我小心點」、「補上昨天的，要吃2支（雞翅）噢」、「沒有本狗上簽呈，怎麼可以擅自放假？！」、「多罰一支腿！」

※《ETtoday寵物雲》提醒您：

狗狗吃太鹹、太油都會影響身體健康，因此最好不要餵牠們吃經過調味的人類食物哦！若牠們吃到含有巧克力、咖啡因的食物，或人們吃剩的雞骨頭，嚴重甚至可能造成生命危險，一定要小心。此外，放養並非最適合的飼養方式，路上快速奔馳的汽機車、不一定友善的陌生人、不乾淨的水源或飲食來源，甚至寄生蟲、傳染病，對狗狗而言都是潛在的危機。若牠們喜歡外出蹓躂，建議飼主可以搭配胸背帶牽繩，一起散步走走。

▲花花是隔壁鄰居的狗狗。（圖／馬沙兒提供）

▲花花：老闆，腿排外帶。（圖／馬沙兒提供）

▲花花：今天要內用喔！（圖／馬沙兒提供）

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