買烤肉驚見「斑點高山犬」飄仙氣逛夜市　在地人：每個禮拜都會露臉

▲逛夜市居然能遇到梅花鹿！（圖／翻攝自爆廢公社）



記者吳鎮良／綜合報導

夜市裡除了有大人和小朋友之外，有時也會有飼主帶著心孩的毛孩一起來熱鬧。最近有觀光客在夜市買烤肉時，看見一隻身上充滿斑點的「高山犬」，不過仔細一看才發現，原來眼前的動物根本不是狗，而是一隻梅花鹿！照片在網路上曝光後，吸引許多網友熱烈討論，也有當地人透露，這名遛梅花鹿的阿伯，在當地其實是知名人物，早已不稀奇。

這名女網友日前在臉書《爆廢公社》貼出照片並驚訝註解，「樁腳俗（台語）來逛夜市，在買鹿肉烤肉時，突然旁邊看到一隻鹿，我TM以為我眼花，一開始還以為是高山犬。」畫面中可以看到，一隻梅花鹿脖子上繫著項圈，乖乖地跟著前方的主人一起逛夜市，模樣非常罕見卻又可愛，就連原PO看了都說，「雖然很大隻，但走路超秀氣、超氣質！」

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▲梅花鹿等主人吃晚餐。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



照片分享在網路上不到一日，就湧入8千多名網友按讚、分享，許多人看到都紛紛留言笑說，「寶貝球給我拿來」、「一定是在恆春夜市」、「每個禮拜都會在夜市露臉哦！」、「恆春夜市無誤，牠叫小鹿斑比」、「真的是鹿欸！」、「求正面照」、「新品種的狗XDD」、「我也有遇到」、「第一次看到，好想跟著那隻鹿一起逛夜市」。

不過，也有不少網友疑惑地問說，「梅花鹿可以飼養嗎？牠不是保育類動物嗎？」有人則跳出來解釋，「梅花鹿為台灣特有亞種。其野外族群已在1969年左右滅絕，目前墾丁國家公園及綠島的野生族群來自人工復育野放的，現在不屬於保育類動物，所以沒有野生的梅花鹿，農委會定義梅花鹿為家畜。」

▲該名飼主和梅花陸每周都會出現在恆春夜市，當地人已習慣了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）