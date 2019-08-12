奴才晚到2分鐘...貓界嘶吼哥「叫到燒聲！」　見他放飯秒安靜

記者吳鎮良／採訪報導

感謝許多愛爸愛媽們無私為浪浪付出的一切。網友ED Edward每天8點左右都會在阿姨的工作室前餵養浪貓，看到毛孩們飽喝足後離開，心裡都會感到非常滿足；不過上禮拜他不小心晚到了現場，結果有隻飢餓的喵星人氣到不停地吼叫，獨特的嗓音加上高分貝的頻率，讓整個地下室都瞬間熱鬧了起來。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友ED Edward日前在臉書貓咪社團PO出這段影片並註解說，「每天都會按時來吃飯的浪浪，牠的叫聲真是...」。畫面中，一隻貓咪坐守在飯碗前，聽到熟悉的腳步聲靠近，立刻轉過頭去「熱情」的迎接；只見牠一看到ED Edward後，立刻發出淒慘的叫聲，就彷彿是在抱怨說，「今天怎麼這麼晚到！」

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▲浪貓每天早上8點都會在飯碗前等放飯，不過這天奴才不小心遲到了一下下......。（圖／網友ED Edward提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



▲喵星人不停地吼叫抱怨，直到碗裡放了飼料才安靜。



這位貓界嘶吼哥足足叫了大約有30秒，見到ED Edward手上拿著飼料也沒停止，直到碗裡裝了飯飯才安靜下來，似乎是餓壞了。ED Edward表示，「餵養的地方是我阿姨的工作室前，每天上班都會看到牠出現，所以也算是日常啦！也因為阿姨和我都算是愛貓一族，所以能遇到這麼『特別』的浪貓覺得蠻開心的。」

影片中這隻浪貓每次只要看到熟悉的人靠近，牠就會瘋狂地叫你趕緊給食物，完全不會怕生。ED Edward說，「這一隻浪貓前陣子與牠兄弟一起出現在自家車庫，唯獨牠特別親人，叫聲也相當特別，每天早上都會準時的出現，很怕不知情的鄰居還以為我每天『定時』虐貓勒！」

▲浪貓與同伴一起來吃飯。



▲除了有飼料吃，一旁還有裝水的碗喔！



這段有趣的影片不到一日就湧入3千多名網友按讚，許多人看完紛紛留言表示，「混厚又磁性的聲音～謝謝你的愛心呦！」、「謝謝你，辛苦你了」、「叫到都沒聲音了，牠在跟你說謝謝你、有你真好、愛你、感恩」、「浪貓很可憐，聲音聽了讓人心疼，謝謝您讓牠吃飽」。

也有人打趣地笑說，「中氣十足！」、「喵皇叫你快點放飯，肚子餓了」、「喵：我等的你好苦阿」、「感覺在抱怨太慢了，讓牠等很久」、「是不是煙酒過量哈哈」、「朕叫的撕心裂肺...你就給那區區的兩湯匙...這叫朕情何以堪！？」、「昨天去唱重金屬搖滾啦」；另外ED Edward也在留言處表示，「家中已收編2隻貓咪，實在無法在收養了！最近也在計畫要帶嘶吼哥去結紮，謝謝大家關心。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲ED Edward最近在計畫要帶「嘶吼哥」去結紮。

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