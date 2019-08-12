屁孩巴丹擋路還想追咬象龜妹　爸急罵：你看牠嚇死走那麼快

記者何睿宜／綜合報導

這孩子真霸道！住在高雄的巴丹鸚鵡「Doremi」個性就像個小屁孩，這天牠看到象龜妹妹慢慢爬過來，不但不讓路，還兇巴巴地作勢要咬人，讓對方嚇得急轉彎逃離現場。媽媽吳小琪將Doremi耍囂張的一幕拍下po網，並開玩笑發問，「請問～我可以扁路霸小孩嗎？」

吳小琪在臉書公開社團「有點毛毛的」寫道，「紅腿妹妹是要去走廊睡覺，你幹嘛擋路！阿mi～咬到紅腿妹妹你就完蛋，麻麻一定會扁你！」原來，當時紅腿象龜「胖妞」其實是要爬去走廊睡覺，不料卻遇到「路霸」Doremi擋在路中間，緊急調頭避難。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲Doremi看到象龜朝自己爬過來，本來還一副害怕的樣子，躲進簾子後面。（圖／有點毛毛的／飼主吳小琪）

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影片中，Doremi看到象龜朝自己爬過來，本來還一副害怕的樣子，靠著牆面怪聲尖叫，又掀起簾子躲進去，結果胖妞靠近時，牠竟衝出來作勢開咬，看到對方被自己威嚇離開，還趁勢追擊。本來在哈哈笑的爸爸見狀急忙出聲阻止，「你咬牠幹甚麼咧！你看牠嚇死了，走那麼快！」隨後媽媽也出手相救，把象龜妹妹抱去睡覺。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲Doremi突然作勢開咬，嚇得象龜妹妹轉身逃離。（圖／有點毛毛的／飼主吳小琪）

網友們看了影片紛紛留言笑說，「一直想偷咬烏龜腿」、「一種白目的可愛」、「烏龜：緊酸哦」、「mi放龜一條生路吧」、「紅腿妹妹被阿mi嚇到了啦，趕快秀秀紅腿妹妹才行」、「龜龜被阿mi嚇到走好快」、「怎麼想偷咬人家～等等嘴巴啄到龜殼」、「第一次看龜龜走這麼快！」

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