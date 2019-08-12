大白熊一屁股坐女主人腿上抱抱　笑瞇瞇當「2倍大巨嬰..

在 Instagram 查看這則貼文 하븨맘（@habyimam）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 10 日 下午 11:07 張貼

記者何睿宜／綜合報導

長再大都像個孩子一樣愛撒嬌呀！韓國這隻名叫Harvey的大白熊犬和女主人感情超好，只要對方張開雙臂，牠就會跑進懷裡討抱抱。有趣的是，Harvey體型十分龐大，坐在女主人腿上時，也足足是對方2倍大，看起來就像個巨嬰寶寶一般。

飼主在Instagram帳號habyimam上介紹道，Harvey於2012年9月25日出生的公犬，目前快要7歲。家中除了Harvey，還有2隻巴哥，其中名叫Dalbong的狗狗已經12歲，另一隻14歲的Sundori則於2018年底離世。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）



在 Instagram 查看這則貼文 하븨맘（@habyimam）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 31 日 下午 8:39 張貼 請繼續往下閱讀...

影片中，女主人盤腿坐在沙發上，張開雙臂要Harvey過來；原本待在沙發後方的Harvey聽了，馬上乖乖繞到前頭，跳上沙發，喬好位子後，一屁股坐在女主人腿上，臉上還揚起幸福滿足的笑容，似乎非常喜歡被抱在懷裡疼愛。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

網友們看了紛紛留言笑說，「世界可愛」、「好美的畫面」、「極品狗狗啊」、「應該很重吧」、「太可愛了」、「我也要抱一下」、「最喜歡這種大狗狗了」、「反差萌啊！」、「一個非常大的寶寶！」

在 Instagram 查看這則貼文 하븨맘（@habyimam）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 29 日 下午 9:42 張貼

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