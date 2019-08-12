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全家只給她抱！主子被「大眼惡魔」貼臉親到眼神死：貓生好難

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▲▼全家只給她抱！喵被「大眼惡魔」貼臉親到眼神死：快點長大啦。（圖／網友Jelly Woo授權提供）

▲虎斑貓被小主人抱住狂親，表情超級無奈XD（圖／粉專藍妹白威保母日記授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

小孩子睡著像天使，醒著就是惡魔！香港一名貓奴Jelly Woo的女兒希晴從出生就有一群貓保母守護，這天她為了展現愛意，一把抱住虎斑貓Hoegaarden坐在塑膠桶萌萌放閃，只見Hoegaarden乖乖待在身邊，任憑旁邊的小主子玩鬧，小臉被固定，臉貼臉親到差點放棄貓生，給予孩子極大的包容力羨煞千名網友。

▲▼喵皇陪小主人深陷「玩具地獄」　眼神死：保母費多加5個罐罐。（圖／網友Jelly Woo授權提供）

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▲▼希晴從小就有貓咪陪伴長大。

▲▼喵皇陪小主人深陷「玩具地獄」　眼神死：保母費多加5個罐罐。（圖／網友Jelly Woo授權提供）

畫面中，虎斑貓Hoegaarden跟小主人希晴一起躺在塑膠桶，任憑她的小手在臉上游移，突然間一個雙手環抱，1人1貓臉貼臉磨蹭，Hoegaarden被親到眼神空洞，雖然滿臉無奈，但還是沒有要跳開的意思，只是望著遠處發呆，彷彿在感嘆的說，「拜託你趕快長大，以後乖乖鏟屎報答朕的養育之恩！」，自己未來的貓奴只好自己顧。

▲▼全家只給她抱！喵被「大眼惡魔」貼臉親到眼神死：快點長大啦。（圖／網友Jelly Woo授權提供）

▲▼最近家裡收編貓咪3兄妹，以往負責陪孩子玩的藍貓白威變得輕鬆許多。

▲▼全家只給她抱！喵被「大眼惡魔」貼臉親到眼神死：快點長大啦。（圖／網友Jelly Woo授權提供）

飼主Jelly Woo表示，女兒在還沒出生之前，就已經有2位貓姐姐陪伴她結婚生子，生下希晴之後，貓咪們更是無怨無悔的擔任保母，不管是玩玩具還是陪睡，牠們都寸步不離。7個月前，家裡又迎接貓咪3兄妹，分別是兄弟Hoegaarden和和喜力，還有妹妹Asahi，這幾隻貓咪最親女兒，全家只有她怎麼煩貓都不會被打被兇，「希晴不會真的弄痛牠們，只是喜歡黏在貓咪身邊，其實貓咪不喜歡的話都會自己走開，但牠們對希晴異常的包容」，有時候就連身為貓奴的她都相當羨慕。

▲▼喵皇陪小主人深陷「玩具地獄」　眼神死：保母費多加5個罐罐。（圖／網友Jelly Woo授權提供）

▲好融化的畫面。

許多網友看完影片紛紛融化直呼，「這根本是仿真的貓娃娃」、「貓咪已經放棄生存」、「喵皇：奴才管管你女兒」、「好乖的貓咪！要是以前我家的可能就抓下去」、「這是布偶吧～不要想騙我」、「個性也太好了」、「主子：能不能在把她塞回肚子裡嗎」、「從小就開始吸貓，戒不掉惹」、「貓咪極度厭世」、「年紀小小就會吸貓長大有前途，但希望可以再溫柔點」。

迷之聲 : 痴線架！！好嬲呀！

藍妹白威保母日記發佈於 2019年8月11日 星期日

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關鍵字： 貓咪小主人惡魔眼神死長大

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