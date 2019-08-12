公園散步完累癱！　軟腳柴「機車跳一半」搖尾撒嬌：爸拔抱我

▲柴柴散步玩腿軟上不了機車。（圖／網友劉小米授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

下車一條龍，上車一條蟲！日前一名飼主劉小米帶著家裡的柴犬Mia到公園散步，走完幾圈放電完畢，回程時這小妞似乎是把體力用光，走到機車旁邊「跳一半」，下半身掛在腳踏墊踩地，轉頭搖搖尾巴賣萌撒嬌，想討抱抱的模樣有夠可愛。

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▲Mia是個親人又親狗的女生，平常喜歡出門散步。

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劉小米笑說，1歲2個多月的Mia是個親人親狗的孩子，平常喜歡出門散步，但每次都會玩到體力耗盡的程度，只想上機車都會腿軟。這天家人帶Mia公園玩，以往牠看到摩托車就知道要回家，但喊了半天，都只把前腳放進腳踏墊，半個身體露在路面，「我們想說車子動，牠應該後腳就上了，結果還是掛在那邊，最後還是要扶牠一把」，只見Mia用盡最後的力氣累癱在腳踏墊，轉頭偷看爸拔，搖著尾巴撒嬌彷彿在說，「人家沒力了...抱我～」，不管怎樣都不想靠自己上車。

▲▼柴柴內建各種神秘坐姿和睡姿。

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事後影片分享到「柴犬大學 下課10分鐘」之後，許多網友紛紛被Mia偷懶的舉動萌到，「太可愛了啦，牠等你抱牠」、「人家是想跟科基玩啦」、「 鏟屎的用腳幫牠屁屁抬一下啦」、「這個屁屁可以咬要ㄧ口嗎～」、「汪：不要回家不要回家，我不要回家啦」、「這樣走回家更累XD」、「是軟腳的概念」、「屁股太痠了跳不上去」。

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