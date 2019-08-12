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毛孩總是講不聽？　陪伴犬協會推「免費訓犬課」現場還有認養活動

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▲陪伴犬協會舉辦免費訓犬與認養活動。（圖／台北市陪伴犬協會提供）

▲陪伴犬協會舉辦免費訓犬與認養活動。（圖／台北市陪伴犬協會提供，下同）

記者陳靜／綜合報導

台北市陪伴犬協會即日起至11月16日止，將與台北市動保處合作，在大佳河濱公園舉行犬隻行為訓練課程與「TAS浪愛滿屋」犬隻認養活動，只要家裡的毛小孩需要行為矯正、諮詢，或是有意願收養正在找家的狗狗們，都可以在指定的時間到現場申請，費用全免。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲陪伴犬協會舉辦免費訓犬與認養活動。（圖／台北市陪伴犬協會提供）

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▲▼飼主帶著家中毛小孩到場進行行為矯正。

▲陪伴犬協會舉辦免費訓犬與認養活動。（圖／台北市陪伴犬協會提供）

陪伴犬協會將提供飼主們免費的「陪伴犬」行為矯正培訓課程，協助飼主培養正確的養狗觀念以及基本訓犬技能，減少二次棄養的可能，並幫助飼主與犬隻互相適應，同時提供飼主長期訓犬資訊來源及諮詢管道，讓飼主與毛小孩可以相處得更加融洽。

▲陪伴犬協會舉辦免費訓犬與認養活動。（圖／台北市陪伴犬協會提供）

▲▼陪伴犬協會理事長蔡文揮親自講解訓犬要點。

▲陪伴犬協會舉辦免費訓犬與認養活動。（圖／台北市陪伴犬協會提供）

▲陪伴犬協會舉辦免費訓犬與認養活動。（圖／台北市陪伴犬協會提供）

▲調皮的阿柴也可以乖乖安靜等待。

此外，陪伴犬協會本年度成為「TAS浪愛滿屋」於大佳河濱公園送養站服務志工，結合政府與民間團體力量，為臺北市成為動物友善城市目標共同努力，提供民眾便利的認養地點與管道，使臺北市動物之家內所收容的犬隻曝光率增加，進而提高被認養的機會。

▲陪伴犬協會舉辦免費訓犬與認養活動。（圖／台北市陪伴犬協會提供）

▲陪伴犬協會一早會從動物之家將開放認養的狗狗帶到現場，並清潔整理乾淨。

▲陪伴犬協會舉辦免費訓犬與認養活動。（圖／台北市陪伴犬協會提供）

▲看這個臉就知道很蘇湖啦！

協會理事長蔡文揮也透露，屆時帶到現場開放認養的犬隻皆會經過協會的基礎訓練，因此基本上都是親人且乖巧的狗狗們。期間共計舉行36場次的犬隻行為矯正培訓課程，與16個場次的認養活動，藉此宣導「以認養代替購買，以訓練代替棄養」的觀念，增加飼主對犬隻的認識，並減少棄養率，歡迎飼主、愛狗人士共襄盛舉。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▼開放認養的狗狗們，想看更多犬隻也可以聯繫陪伴犬協會

▲陪伴犬協會舉辦免費訓犬與認養活動。（圖／台北市陪伴犬協會提供）

▲陪伴犬協會舉辦免費訓犬與認養活動。（圖／台北市陪伴犬協會提供）

▲陪伴犬協會舉辦免費訓犬與認養活動。（圖／台北市陪伴犬協會提供）

▲陪伴犬協會舉辦免費訓犬與認養活動。（圖／台北市陪伴犬協會提供）

▲經過訓練的狗狗們都非常乖巧呢！


犬隻行為訓練課程
常態性訓練時間：7/19~11/16 每週五早上9:00~11:00、週六晚上21:00~23:00
地點：大佳河濱公園8號水門處
報名電話：0987-881-193
報名資格：愛狗飼主即可，以認養動物之家愛心犬民眾優先

TAS浪愛滿屋犬隻認養
開放認養時間：7/20~11/16 每週六早上10:00~17:00(遇雨暫停)
地點：大佳河濱公園8號水門處

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關鍵字： 台北市陪伴犬協會台北市動保處訓犬課認養動物之家

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