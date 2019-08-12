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狗生夢想當歐告？　烤麵包柴去一趟公園...變「巧克力口味」

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▲赤柴公園玩泥巴變黑狗。（圖／網友Boom Hong授權提供）

▲「請問你哪位？」（圖／網友Boom Hong授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

這...確定是同一隻阿柴嗎？台中網友Boom Hong家中有隻愛玩的赤柴「拉弟」，這天她帶著毛孩到寵物公園玩耍，可能是因為下過雨的關係，草地非常潮濕，沒想到被鬆開牽繩的拉弟一看到泥巴坑就瘋了，正當媽媽想要阻止的時候已經來不及，1隻金黃色宛如烤麵包的柴犬就這樣成了巧克力口味。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲赤柴公園玩泥巴變黑狗。（圖／網友Boom Hong授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲金黃色的拉弟原本毛色非常漂亮。

「我們家赤柴想當黑柴很久了。」馬麻Boom Hong無奈表示，平時拉弟只要看到泥坑就一定會失控，每當家人發現都為時已晚，這次也是一樣，正當媽媽準備上前抓狗時，突然發現周圍的毛小孩全被主人緊緊牽住，唯獨拉弟玩得超盡興，媽媽看見這幕便笑了出來，也決定不打擾毛孩，讓牠好好玩得開心。

▲赤柴公園玩泥巴變黑狗。（圖／網友Boom Hong授權提供）

▲怎麼把自己變成另外一隻狗啦XD

▲赤柴公園玩泥巴變黑狗。（圖／網友Boom Hong授權提供）

▲▼拉弟一看到泥坑就瘋了。

▲赤柴公園玩泥巴變黑狗。（圖／網友Boom Hong授權提供）

直到拉弟全身沾滿了「巧克力醬」後，媽媽穿上雨衣小心翼翼地將牠抓到一旁沖水，接著再趕緊騎車帶牠回家洗澡。先前拉弟也曾在外出時玩得髒兮兮，不過把全身沾好沾滿倒是第一次，雖然洗澡的時候讓馬麻非常頭痛，但是只要看到毛孩玩得快樂，所有辛苦也就值得了。

▲赤柴公園玩泥巴變黑狗。（圖／網友Boom Hong授權提供）

▲拉弟玩得非常開心。

▲赤柴公園玩泥巴變黑狗。（圖／網友Boom Hong授權提供）

▲之前拉弟也曾弄髒自己身體。

這則貼文上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛留言表示，「確定不是野狗嗎」、「看起來超像狼的」、「黑的有均勻喔」、「新品種～～灰柴XD」、「本哥不喜歡跟別人一樣的顏色（自己染）」、「麻麻應該很崩潰」、「要是我家的柴、我應該會氣炸掉吧！」、「所以下過雨後，我都不帶我家狗去公園...」、「只要牠快樂就好！是我就會給牠拍拍手喔！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲赤柴公園玩泥巴變黑狗。（圖／網友Boom Hong授權提供）

▲「馬麻，以後要去公園要挑有泥坑的喔！」

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關鍵字： 柴犬赤柴黑柴公園麵包巧克力泥巴

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