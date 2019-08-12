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「叫姐姐拿零食給你」全家沒人要動...媽寶汪淚眼告狀：你看她啦～

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記者陳靜／採訪報導

台中米克斯「米奶」是個從小被媽媽寵大的超級媽寶汪，每天都會不定時找馬麻討零食吃，也幾乎可以說是有求必應；這天媽媽坐在客廳忙著看新聞，於是便指向女兒和毛孩說「叫姐姐拿」，沒想到姐姐卻顧著錄影，連動都不想動，無奈的米奶一下看向姐姐，一下又回頭跟媽媽告狀，無辜表情超逗趣！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲姐姐不拿零食，媽寶汪淚訴。（圖／網友雅惠授權提供）

▲「媽媽叫你拿零食給我。」（圖／網友雅惠授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

「媽！你看姐姐啦～她不拿給我！」米奶的每一次回頭都像是有好多話想說，只要馬麻要牠找姐姐，牠就會轉頭一臉期待地望著對方，但是眼看著姐姐根本沒有任何動作，就又馬上回頭向媽媽哭訴，傲嬌又無辜的萌樣讓姐姐笑說，「想說討累了會放棄，哪知道這次如此有毅力，直接找媽媽告狀一來一往！」

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑噴表示，「甩頭的樣子，似乎在跟媽媽告狀姐姐就是不給我XD」、「真的真的好可愛喔，我好需要小叮噹的翻譯年糕喔」、「好有靈性的狗狗喔」、「狗狗轉頭過來的表情真的好爆笑」、「媽媽跟米奶都好可愛，珍貴的影片記憶」、「真的在告狀然後嗯嗯叫一直催XD太可愛了」、「好棒的影片，雖然人事已非，但卻是溫馨的記憶啊」、「媽媽跟米奶永遠幸福在一起了」。

▲姐姐不拿零食，媽寶汪淚訴。（圖／網友雅惠授權提供）

▲米奶是家裡的小寶貝，也是超級媽寶。

姐姐雅惠表示，其實這則影片已經時隔多年，媽媽和米奶都已經先後到另一個世界相會了。在飼養米奶之前，媽媽曾經非常反對，沒想到最後最寵溺毛孩的也是她；米奶知道家裡由誰掌權，因此總是瘋狂賣萌討好馬麻，每天家人陸續出門上班後，米奶就會乖乖地陪著媽媽，走到哪就跟到哪，母女倆可以說是形影不離。

▲姐姐不拿零食，媽寶汪淚訴。（圖／網友雅惠授權提供）

▲米奶陪伴媽媽多年，感情非常好。

「媽媽生前常說養了就是責任，要跟人一樣善終，米奶去年離開，無法做到最好，卻也遵照媽媽交代給塔位。」4年前，媽媽因為意外離世，米奶一看到家裡治喪，臉上滿是疑惑，直到家人和牠說「媽媽走了」，沒想到牠突然像是聽懂了一樣，開始悲傷地哀鳴，甚至堅持要進屋看媽媽，但是因為老一輩認為狗不能進屋的關係，最後只讓米奶在靈堂前拜別。

▲姐姐不拿零食，媽寶汪淚訴。（圖／網友雅惠授權提供）

▲每到下班時間，米奶就會守在門口等爸爸，然後衝到廚房告知媽媽。

告別式後，米奶堅持多年習慣守在媽媽房門口，而毛孩的一切則交由爸爸接手「溺愛模式」，吃飯都要親餵哄騙才行。由於爸爸因媽媽突然的離開大受打擊，因此米奶總是默默地陪在他身邊，雖然自己也年紀大了，卻還是堅強地撐了3年，直到爸爸心情較平復後，牠才突然倒下離開。

▲姐姐不拿零食，媽寶汪淚訴。（圖／網友雅惠授權提供）

▲媽媽離開後，都是由爸爸照顧米奶。

▲姐姐不拿零食，媽寶汪淚訴。（圖／網友雅惠授權提供）

▲▼一家人帶著米奶到處遊山玩水。

▲姐姐不拿零食，媽寶汪淚訴。（圖／網友雅惠授權提供）

飼主雅惠在媽媽和狗狗還在的時候，非常喜歡拍照錄影記錄生活的每一刻，她曾經詢問媽媽，若影片上傳到臉書後，有記者想要採訪的話，她會想說什麼？媽媽嚴肅說著，「養狗不能挑品種，米克斯很聰明，養了就是家人要負責到底，棄養會有報應。」雖然她們現在已經不在家人身邊，但相信母女倆一定會在天堂過得幸福快樂的！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲姐姐不拿零食，媽寶汪淚訴。（圖／網友雅惠授權提供）

▲米奶和媽媽在另一個世界一定要過得快樂！

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關鍵字： 汪汪米克斯零食告狀媽媽姐姐

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