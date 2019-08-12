英鬥爽趴美容桌瞇眼打呼　聽到「阿公豬叫」嚇壞狂吠：這誰？

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記者闕雁琳／採訪報導

「本汪是氣質帥哥，怎麼可能發出這種聲音！」東森寵物雲商店通化店日前服務一隻英國鬥牛犬肚皮洗澡，等待過程中牠趴在美容桌瞇眼打呼，可愛的模樣都被美容師側錄。當牠聽見影片中的自己發出阿公豬叫，馬上嚇壞狂吠，完全不敢相信是自己發出的聲音，超萌的反應融化不少人。

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▲英國鬥牛犬肚皮聽到自己的鼾聲嚇到狂吠。（圖／ETtoday東森寵物雲商店通化店提供，下同）



影片中可以看到，肚皮趴著眼睛閉緊，嘴邊肉平貼桌面，彷彿下一秒就要進入夢鄉，發出低沉的鼾聲。接著美容師拿著手機，播放側錄的畫面，當牠聽到聲音激動的狂吠，絲毫不知道內容中的主角就是牠本狗。

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通化店的美容師香香表示，肚皮是客人送洗的狗狗，已經是店裡的常客，平常喜歡洗澡，過程中很乖不會掙扎，「牠都是躺在水槽裡給我們洗，整個很享受在其中。其實牠當時是趴在桌上等主人來接，只是這種扁鼻狗呼吸都會發出聲音，我就手機拍起來」，準備等到下一次又見面，在牠面前播放，想看牠聽見自己打呼聲有什麼反應。

「沒想到才剛開始播，肚皮就被自己嚇到狂吠，一臉像是在問這是誰的樣子，還想咬我的手機。」逗趣的反應讓在場所有人笑翻，直呼狗狗的反應實在太可愛了！

▲▼許多狗狗在美容師巧手都被改造成帥哥美女。





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東森寵物雲商店通化店資訊：

電話:02-2732-4986

地址:台北市大安區基隆路2段118號

營業時間:13:00~24:00

美容營業時間:13:00~23:00

美容公休日:無