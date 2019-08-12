企鵝同志緊貼孵「愛的結晶」　柏林動物園送蛋一圓父母夢

Two male penguins at the Berlin Zoo have adopted an egg abandoned by its mother. If things go as planned, they could become parents by early September.



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實習記者范芷菱／綜合報導

柏林動物園有一對雄性國王企鵝一直想要擁有一顆蛋，日前飼養員將一顆被母企鵝拋棄的蛋放在他們面前，實現了想要當雙親的夢想。飼育員札梅爾（Norbert Zahmel）表示，「他們都以一種足為楷模的方式在照顧」。若蛋成功孵化，這將會是柏林動物園首次同性動物代理孵化受精卵成功的案例。

▲史奇普（Skipper）和平恩（Ping）是一對國王企鵝夫夫。（圖／路透，下同）



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據《路透社》報導，10歲大的史奇普（Skipper）和平恩（Ping）是一對「企鵝夫夫」。柏林動物園發言人耶格爾（Maximilian Jaeger）表示，這兩隻企鵝已經明顯地表現出想要一顆蛋一段時間了，「他們一直試嘗試孵化石頭甚至是魚」。動物園的工作人員終於在上個月完成了牠們的夢想，給了一顆被雌國王企鵝拋棄的蛋。飼育員札梅爾（Norbert Zahmel）表示，「我們只需要把蛋放在其中一位雄企鵝面前就可以了，牠立刻知道該怎麼做。這也是我們第一次嘗試讓一對同性企鵝孵蛋。」

▲牠們在共同孵化一顆被遺棄的蛋。

耶格爾還透露，那顆蛋之所以會被遺棄，是因為母企鵝曾嘗試多年都未能成功孵出，「我們不確定蛋是否有受精，如果有的話，則需要55天才會孵化出來。」到目前為止，兩隻企鵝的代理孵育的工作似乎行得通，札梅爾表示，「他們都以一種足為楷模的方式來照顧這一顆蛋。」

其實這並不是飼養與野外同性戀企鵝的唯一案例。耶格爾說明，「同性企鵝夫婦也同樣存在於牠們的自然棲息地，只是都不常見。」其他動物園已經有同性動物代理孵化成功的例子，如果情況順利，史奇普和平恩將會在9月初晉升為父母，而這也會是柏林動物園的首例。