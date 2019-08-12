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喵剪完指甲「床頭狠盯10分鐘」　媽睡醒超抖：不敢晚上剪了

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▲喵剪完指甲「床頭狠盯10分鐘」　媽睡醒超抖：不敢晚上剪了。（圖／Lan Hsieh提供）

▲喵仔剪完指甲後狠狠盯著正在睡覺的媽媽。（圖／Lan Hsieh提供）

記者何睿宜／採訪報導

「我就這樣靜靜的看著妳，看到妳心裡發寒......。」7歲大叔貓「喵仔」這天跑到床頭，直直盯著正在睡覺的媽媽，眼神散發怨念，彷彿在盤算怎麼「處理」這個剛剛逼迫牠剪指甲的人類。網友們看了照片笑說，「感覺隨時要巴下去！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

媽媽Lan Hsieh受訪時表示，喵仔很討厭剪指甲，每次剪指甲都需要她和先生分工合作，「我先生把牠固定住，我剪，喵仔都會鬼吼鬼叫的，搞的像是我們虐貓一樣。」剪完後，喵仔總會露出十分厭世的表情，和平常呆萌可愛的樣子差很多。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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▲喵剪完指甲「床頭狠盯10分鐘」　媽睡醒超抖：不敢晚上剪了。（圖／Lan Hsieh提供）

▲喵仔超討厭剪指甲。（圖／Lan Hsieh提供）

▲喵剪完指甲「床頭狠盯10分鐘」　媽睡醒超抖：不敢晚上剪了。（圖／Lan Hsieh提供）

▲喵仔剪完指甲都會很厭世。（圖／Lan Hsieh提供）

那天晚上，夫妻倆照往常一樣幫喵仔剪指甲，完工後，Lan Hsieh就跑去睡了，不料隔天早上，先生拿出照片告訴她，「喵仔昨晚一直看妳耶！」Lan Hsieh看了，便在心中暗自決定，以後還是別在晚上幫貓剪指甲，「白天剪完，等晚上牠就忘記了，或者下次如果晚上剪，就要鎖門睡覺。」

▲喵剪完指甲「床頭狠盯10分鐘」　媽睡醒超抖：不敢晚上剪了。（圖／Lan Hsieh提供）

▲喵仔：這...就是戀愛的感覺嗎？（圖／Lan Hsieh提供）

▲喵剪完指甲「床頭狠盯10分鐘」　媽睡醒超抖：不敢晚上剪了。（圖／Lan Hsieh提供）

▲喵仔：蛤？妳說甚麼？（圖／Lan Hsieh提供）

▲喵剪完指甲「床頭狠盯10分鐘」　媽睡醒超抖：不敢晚上剪了。（圖／Lan Hsieh提供）

▲喵仔平常表情超多。（圖／Lan Hsieh提供）

Lan Hsieh說，其實喵仔平常是隻帥帥貓，「牠表情超多的，是個喜怒都表現在臉上的孩子。」此外，還很愛講話，看到媽媽只顧滑手機而不理牠，就會氣噗噗地哇哇叫，「之前只有牠一隻貓咪時，很黏我、愛撒嬌，去年接了一個妹妹回家後，牠就黏妹妹了。」

▲喵剪完指甲「床頭狠盯10分鐘」　媽睡醒超抖：不敢晚上剪了。（圖／Lan Hsieh提供）

▲喵仔發現媽媽不理牠時，會氣噗噗盯著看。（圖／Lan Hsieh提供）

▲喵剪完指甲「床頭狠盯10分鐘」　媽睡醒超抖：不敢晚上剪了。（圖／Lan Hsieh提供）

▲喵仔看到媽媽在畫畫，跑來搗蛋。（圖／Lan Hsieh提供）

網友們看了喵仔盯著媽媽睡顏的照片，紛紛留言，「OS：總有一天換我剪妳指甲」、「應該是在想用右腳打還是左腳打，難抉擇啊」、「大概就是想著等妳睡著後怎樣料理的100種方法吧」、「我家的，就直接踩我臉出氣了」、「我家就直接用肚肚悶死我」、「喵：我知道妳還沒睡，等妳睡了妳就⋯⋯⋯嘿嘿嘿」、「感覺想要做些大逆不道的事情。」

▲喵剪完指甲「床頭狠盯10分鐘」　媽睡醒超抖：不敢晚上剪了。（圖／Lan Hsieh提供）

▲喵仔有了妹妹之後就比較不黏媽媽了。（圖／Lan Hsieh提供）

▲喵剪完指甲「床頭狠盯10分鐘」　媽睡醒超抖：不敢晚上剪了。（圖／Lan Hsieh提供）

▲喵仔和妹妹感情好。（圖／Lan Hsieh提供）

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關鍵字： 剪指甲

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