上演傳統結婚戲碼　爸喊到「夫妻交拜」卻被汪巴頭：誰跟你夫妻

記者陳靜／綜合報導

「馬麻沒跟你說不能亂拜嗎？」網友Chieh Chieh Wu這天心血來潮，和家裡的米克斯犬「波妞」玩起傳統結婚角色扮演戲碼，正當爸爸喊著「一拜天地、二拜高堂」，毛孩也跟著互相鞠躬示意，直到最精彩的「夫妻交拜」時，把拔連話都還沒說完，就被波妞狠狠巴頭一下，一臉正經地看著對方，讓爸爸不禁笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲「奴才今天又想幹嘛了？」（圖／有點毛毛的／網友Chieh Chieh Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

只要爸爸喊完一句話，再對著毛孩做出鞠躬動作，波妞就會默默地低頭回禮，父女倆互動超逗趣，沒想到當把拔喊出，「夫妻...」就被牠用手巴了頭一下，彷彿波妞真的聽得懂爸爸說的話一樣，狠狠壓了奴才的頭說著，「誰跟你夫妻，別亂拜。」超萌反應讓人不禁笑噴，而波妞稍稍教訓了對方之後，最後也配合把拔完成了整個結婚儀式。

▲波妞配合爸爸互相低頭鞠躬。

▲怎料一講到「夫妻交拜」就被巴頭了XD

飼主經常在粉專「波妞野結衣」分享毛孩趣事，這次也將影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」，網友看了紛紛笑歪表示，「被巴頭了厚～XD」、「波妞知道夫妻交拜時 要把“夫”的頭壓著」、「夫妻交拜是(壓落底)的意思嗎XD」、「我才不要跟你夫妻交拜」、「拔～我未來老公比你帥，你可以不要耍笨了嗎」、「把不到妹妹就巴頭」、「波妞也是會選擇的」、「交杯酒沒喝？！」而飼主也笑說，「新娘悔婚了啊！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▼更多精采影音