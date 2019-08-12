森林傳響亮叫聲！　加州唯一灰狼家族添3隻寶寶「探索世界」歪頭緊跟爸媽

實習記者曾筠淇／綜合報導

在2011年2月，美國動保員替公灰狼OR-7（奧勒岡7號）戴上GPS，因而發現牠在同年12月28日來到加州，成為了自加州灰狼絕跡以來的第一隻灰狼。加州漁業暨野生動物局（CDWF）在本月6日發布一段影片，畫面中可以看見2隻成年狼與3隻幼狼的身影，而狼群的增加，無非是加州灰狼保育行動的重要推進。

美國生物多樣性中心的倡導者Amaroq Weiss曾表示，「讓狼返回加利福尼亞州是該州保護工作中最重要的環境發展之一」。加州灰狼自1924年便絕跡，一直到2011年12月28日，才有一隻名為OR-7（奧勒岡7號）的灰狼來到加州，雖然美聯邦早已將灰狼剔除保育名單，但牠們在當時仍受到加州福尼亞瀕危物種法案的保護。

值得慶幸的是，加州多年的保育終於有了成果。加州漁業暨野生動物局（CDWF）在本月6日釋出一段影片，從畫面可以發現有2隻成年狼帶著3隻幼狼走在森林中，幼狼還不時發出清脆的狼嚎聲。

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▲有3隻灰狼幼兒誕生在加州。（示意圖／取自pixabay）

加利福尼亞魚類暨野生動物報告顯示，這3隻幼狼在4月中旬出生於加州拉森縣的森林，且是至少有3隻幼狼誕生，可能還有更多的新生兒。灰狼新生命的出現，象徵了狼群未來將慢慢繁殖，對加州而言，保育行動不但有所推進，對生物環境更有很大的幫助。

不過，目前人類與狼群的棲地仍有重疊，在美國有許多州仍將狼群當成射殺的對象，因為牠們會獵食家畜，所以人類才希望能將牠們消滅，且在美國西部，有許多州更是將獵殺、捕捉狼群視為合法行動，因此也阻礙了狼群復育的後續發展，至於灰狼和人類的生存如何達成平衡，目前仍是一大難題。