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幫14KG黃森蚺脫皮　主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

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實習記者呂欣潞／綜合報導

大家都知道蛇會自己脫皮，但你有看過人「幫蛇脫皮」嗎？一名住在聖地牙哥的飼主Ariane Khomjani在家養了8隻黃森蚺，其中一隻重達14KG，並且在2019年7月正要準備脫皮，於是飼主決定要幫助牠在5分鐘內快速脫皮，節省蛇寶貝的力氣與時間。

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▲黃森蚺的皮像「超療癒泡泡紙」。（圖／達志影像／AP／Caters TV）

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▲黃森蚺的皮像「超療癒泡泡紙」。（圖／達志影像／AP／Caters TV）

影片中這隻黃森蚺是Ariane最大的蛇寶貝，因為體重關係，如果讓牠自然脫皮會耗費相當長的時間，加上只要蛇皮成熟到能脫落的階段，這時輕輕輔助將皮拉下是絕對安全的。所以Ariane會用專業手法加快蛇皮脫落的速度，讓整個脫皮過程縮短到僅僅5分鐘多。

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▲黃森蚺用五分鐘脫皮成功。（圖／達志影像／AP／Caters TV）

▲黃森蚺用五分鐘脫皮成功。（圖／達志影像／AP／Caters TV）

Ariane常常被人問到，養蛇在家不會有危險嗎？因為許多人都會怕蛇，更何況是跟一堆蛇關在家裡，但Ariane提出不同看法，並認為沒有任何一種生物是危險的，只有你能不能了解牠而已，還有知道自己在做什麼就好。他也特別強調，黃森蚺是非常溫和且無毒的蚺蛇，在所有醫院紀錄的資料中，都沒有因被黃森蚺攻擊而住院的，Ariane已經做好準備，照顧他的蛇寶貝們一輩子了！

▲黃森蚺在主人幫助下，脫皮成功！（圖／達志影像／AP／Caters TV）

▲黃森蚺在主人幫助下，脫皮成功！（圖／達志影像／AP／Caters TV）

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關鍵字： 黃森蚺脫皮泡泡紙北美要聞

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