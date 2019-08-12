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身體是透明的！花蓮驚見「神秘果凍蛙」　一眼就能看到心臟

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身體透明的！花蓮驚見神秘果凍蛙。（圖／楊導遊提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲有隻透明色的「膠狀物」落在大型葉片上，但仔細一看，牠其實是一隻青蛙。（圖／楊導遊提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者吳鎮良／採訪報導

自然生態無奇不有！楊導遊專門帶著觀光客在花東地帶旅遊，對於當地的景點和資訊都瞭若指掌，不過他上周日（11日）帶著一名馬來西亞的遊客，準備前往花蓮縣六十石山賞金針花，途中在德森農場參觀時，居然在生態池裡發現了一隻體色呈現透明，遠看就像是果凍的青蛙，當場讓他和遊客看得目不轉睛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

楊導遊在個人臉書PO出一則貼文並註解說，「今天來到六十石山，看見了難得一見的透明青蛙和好聽的蛙鳴聲，不虛此行了，雖然還沒有盛開。」畫面中可以看到，有隻透明色的「膠狀物」落在大型葉片上，但仔細一看，牠其實是一隻青蛙。

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身體透明的！花蓮驚見神秘果凍蛙。（圖／楊導遊提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼楊導遊和遊客看到透明青蛙又驚又喜！

身體透明的！花蓮驚見神秘果凍蛙。（圖／楊導遊提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

楊導遊回憶，昨天上午約10點的時候，在六十石山德昇農場前面的蓮花池，發現到這一隻與眾不同的果凍蛙，光用肉眼就能看到活生生的心臟在跳動，只是忘了錄影只有拍照。他笑說，「活到快60歲，第一次看到像是果凍的青蛙，好特別！」

這則貼文在網路上傳開後，有人認為可能是莫氏樹蛙，也有可能是弗氏玻璃蛙，引發網友熱烈討論！如果這隻果凍蛙是弗氏玻璃蛙的話，在台北市立動物園也看得到喔！弗氏玻璃蛙的腹部皮膚就像玻璃一樣，透過皮膚，可以看到整個身體內部的構造，包括肝臟、心臟及腸道都能清楚看見，甚至還可以看到小小紅色的心臟正在跳動著；此外，牠們的身形十分嬌小，成蛙的體長也只有2-3公分，四肢修長，有發達的吸盤，是攀爬的高手。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

值得一提的是，臉書粉專「《BBC知識》國際中文版」也曾報導過一隻「透視果凍蛙」（Cochranella euknemos），這種青蛙首度描述於1967年，雄性平均身長2.5公分，雌性3.2公分，背部藍綠色有顆粒凸起以及白、黃斑點，最特別的是牠透明的腹部，讓內臟一覽無遺。

台北動物園喜迎「透明系新成員」。（圖／台北市立動物園提供）

▲「玻璃蛙」的腹部皮膚就像玻璃一樣「透明」，透過皮膚，可以看到整個身體內部的構造。（圖／台北市立動物園提供）

關鍵字： 果凍蛙花蓮青蛙六十石山

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