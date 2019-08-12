給我吃肉嘛～黃汪「圓眼歪頭」直盯30秒　網：老萌臉太犯規！

▲狗狗跑到店裡賣萌討肉肉。（圖／有點毛毛的／Yu Chih Tsai提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

老狗賣起萌來魅力不減反增！日前一名飼主Yu Chih Tsai貼出一段融化人心的影片，畫面中一隻黃狗坐在他腳邊討吃，臉上的微微褪色的白毛，顯示出狗狗已經邁入老年，但這完全沒有影響牠的可愛程度，睜大眼睛賣力搖尾巴，低頭討食的表情融化無數人。

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飼養鬆獅犬的網友Yu Chih Tsai日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出影片並以狗狗的口吻寫道，「給我肉肉吃，拜託...」只見一隻黃狗身上掛著項圈，身體坐直挺，一雙大大眼睛直盯著人，尾巴像是裝上馬達狂搖，耳朵微微抖動，臉上出現歲月的痕跡，顯得表情更加的無辜，牠伸出前腳輕輕的抓兩下，搭配低頭45度的完美角度，根本萌到無法拒絕。

▲狗狗的眼神超電。



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Yu Chih Tsai表示他是在菜市場工作，影片中的狗狗叫做小黃，是個小男生，年齡不詳，是有人飼養的，自從餵過一次，之後牠就幾乎天天來報到，要討肉吃。平常看到小黃來店裡，他就會立刻烹煮食物，等待肉肉放涼的時間，狗狗會在店內靜靜的待著，「今天不知道是餓到了還是怎樣，居然苦苦哀求並伸手，要我趕快拿給牠吃，我覺得很可愛就趕快拿手機錄下來。」

影片分享出來之後，許多網友看完紛紛融化直呼「這張老萌臉太犯規了！」，「牠有在咬嗎XD」、「不要給人家等那麼久啦哈哈哈哈」、「拜託給牠肉肉吃！」、「抖動的耳朵」、「這老孩子實在太可愛太可愛了」、「那雙眼睛無法直視啊～」、「多麼炙熱的眼神」、「牠的小尾巴」、「這個臉蛋和眼神很難拒絕牠」。

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