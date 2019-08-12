領養不棄養！混血女模動物之家體驗一日志工…盼牠們找到幸福歸屬



▲名模那娜至北市動物之家體驗一日志工。（圖／翻攝台北市動保處，下同）



記者李春棉／綜合報導



微風國際娛樂旗下台美混血名模書那娜，平時就相當關心動物相關議題，近日偕同經紀攝影團隊，前來體驗北市動物之家平日生活點滴，並與動毛小孩們親切互動，期望能將愛與溫暖傳遞出去，同時也呼籲大家推廣「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」友善動物觀念，一起成為這些孩子的守護天使。

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「微風女神」書那娜本身很喜歡動物，家裡也有養2隻可愛的米克斯貓，這次特別撥空參訪動物之家，希望能協助園區的毛孩們，找到屬於自己幸福的歸屬。她當天也在現場由工作人員的帶領下，除詳細的了解認養流程外，還跟著志工大哥大姐們，帶著狗狗在運動區內奔跑。



書那娜在動物之家訓練師協助下，也體驗第一次幫狗狗洗澡；只見「珠珠」和「小布」在女神的巧手下，感受到與人類互動的快樂，在擦乾身體後，還跟著她在運動區奔跑嬉戲。那娜表示，很高興有機會體驗志工工作，並幫忙推動毛孩認養，為浪浪們盡一份心力。

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北市動保處指出，動物之家的毛孩常因不當棄養或自小在外流浪，對於人類有著強烈的警戒心，倘若增加毛孩與人類的互動時間，牠們就有機會對人類敞開心胸。歡迎各位熱愛動物的市民前來參觀認養，讓浪浪順利找到一個溫暖的家。

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