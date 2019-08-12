3毛孩見奴才起床同時發射「渴望光波」　可愛真相上千網笑翻

▲汪：我們就這麼看著你，看到你發寒。（圖／有點毛毛的提供，下同）

記者吳鎮良／綜合報導

對於家中有飼養寵物的人來說，這畫面應該不陌生。飼主黎兒這天睡得比較晚，沒想到才一起床，就看到飼養的3隻毛孩子同時轉過頭來，並且眼神還目不轉睛地望著，就像在發射光波一樣。她拍下眼前的畫面分享到臉書上，不到一日就累積上千個按讚數，引發網友熱烈討論。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主黎兒11日在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一張照片並註解說，「當你起床睜開第一眼，所有人都看著你時」。畫面中可以看到，3位毛孩子一發現奴才起床了，瞬間把頭同時轉過頭去；只見牠們有的是笑臉望著主人，有的則是臉超臭的瞪著，有趣的模樣讓人看了會心一笑。

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▲看到馬麻又躺回去睡，毛孩代表派偵察兵出動。



▲在留言串討論度超高的毛孩子。



其實毛孩們是肚子餓了在等奴才放飯啦！一開始飼主黎兒原本還想躲進棉被裡裝蒜，結果下秒就被哈士奇叫醒，讓她無奈地笑說，「媽媽想裝死，但還是放了～」許多人看到照片後都在底下留言說，「放飯時間到了」、「餓到前胸貼後背了阿」、「再不快點，我們要拆家了」、「最右邊臉好可愛，黑嘴幾乎看不到」、「左邊那隻是不是有在阿嬤家待過一陣子...」、「全部都在等你起床哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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