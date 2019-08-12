忠犬穿孝服淚送最愛的爸爸　隔一個月「同天離世」到天上相聚

▲熱狗7月時身穿孝服替最愛的爸爸送行。（圖／傅達綸‎提供）

記者何睿宜、林韋辰／綜合報導

「熱狗選在同一個日子，去陪伴哥哥當天使了。」屏東這隻狗狗「熱狗」上個月穿著孝服，坐在靈堂前泛淚送走最愛的爸爸，沒想到高齡15歲的牠相隔1個月後也在睡夢中安詳離世。網友們得知消息後雖有不捨，卻也深深祝福熱狗，「到彩虹橋和爸爸相聚了，一路好走！」

熱狗爸爸的表妹婿傅達綸在臉書「●【爆廢公社】●」寫道，上個月農曆11號哥哥走了，熱狗為他送行，昨天也是農曆11號，15歲的熱狗在睡夢中離開，「熱狗，感謝有你陪伴的日子，哥哥應該是有來帶你，願未來的日子，你們都過得很好。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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傅達綸受訪時說，熱狗因年紀到了，於11日中午離世，大家都很不捨，「熱狗太有靈性了，選同一個日子（離世），家人永遠忘不了。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲熱狗隔1個月後，也在農曆11日離世。（圖／傅達綸‎提供）

傅達綸先前表示，熱狗一出生就來到哥哥身邊，「哥哥每天下班第一件事情，就是抱著熱狗！也跟著牠一起同床共枕15個年頭。」不料今年初，熱狗主人發現自己罹患胰臟癌，「在整個接受治療的過程中，熱狗好像早已有感應，會靜靜的窩在房子角落，眼神也變得哀傷，眼角隱約泛著血絲...看了真的很心疼。」

上個月，主人離開那天，熱狗在家裡瘋狂低鳴哀叫，好像知道最愛的爸爸已不在。事後家人討論告別式的答禮部分，誰應該站在前面擔任？這時，熱狗的姑姑隨口說，「不然叫熱狗穿？因為牠是哥哥最愛的兒子！」沒想到，擲筊詢問後竟然「一連三杯正正的」，於是喪禮當天就由乖巧又懂事的熱狗穿上量身訂造的孝服，靜靜坐靈堂前感謝大家來上香。

網友們得知忠犬熱狗跟隨爸爸離世的消息後，紛紛留言，「天啊，好感人，願熱狗和哥哥當個快樂天使」、「鼻頭都酸了。一路好走！」、「眼眶都濕了」、「這洋蔥好大顆」、「熱狗跟主人在天堂相聚了......」、「牠去陪伴主人了，永遠在一起」、「一起在彩虹橋相聚了」、「一定是哥哥捨不得熱狗，回來帶熱狗走的～他們在另一個世界一定過得很快樂。」

▲家人一致推派熱狗穿孝服，擲筊詢問也獲得「三次聖杯」。（圖／傅達綸‎提供）

▲熱狗在爸爸喪禮上的身影，而牠1個月後也到彩虹橋和最愛的爸爸團聚。（圖／傅達綸‎提供）