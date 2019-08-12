和小鮮肉「同床蓋棉被」被抓包！　二哈露「花痴笑」爽翻了

▲二哈和小鮮肉同床露花痴笑。（圖／翻攝自抖音APP用戶「578643103」，下同）

記者陳靜／綜合報導

這位汪星人可以矜持一點嗎？抖音APP用戶「578643103」日前PO出一則逗趣影片，這天家裡的男主人在房間裡睡覺，但他身邊抱著的不是女主人，而是家裡的愛犬哈士奇「洛洛」，再走近一看，發現牠竟然笑得合不攏嘴，得意的模樣讓飼主氣得掀開棉被，才發現男主人甚至沒穿衣服，抓姦在床。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

影片中可以看到，馬麻拿著手機錄下所有證據，掀開棉被後看到的，竟是把拔光著上半身緊緊抱著洛洛，毛孩四腳朝天躺在床上，根本連動都不敢動，但是牠的表情卻說明了一切，只見洛洛開心笑到眼睛快要不見，就連牙齒也全露在外，如此呆萌的模樣，就算是小三，也讓人生氣不起來啦！

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▲確認過眼神，是小三沒錯了。

短短幾天內，影片就有高達232萬人次觀看，網友紛紛留言笑回，「二哈！幸福感滿滿」、「洛洛你是在笑嗎」、「狗子笑得好得瑟」、「牠在嘲笑你」、「汪；等了好久終於等到今天」、「有情人終成眷屬」、「女人不抱，抱狗？」、「洛洛笑得眼睛都沒了」、「太可愛了啦！」、「終於知道這狗子不找對象的原因了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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