比利時熊貓「好好」產下龍鳳胎　餵奶模樣超可愛！

▲熊貓「好好」照顧可愛寶寶。（圖／路透）

實習記者呂欣潞／綜合報導

比利時「天堂動物園(Pairi Daiza Zoo)」8日迎來一項喜訊，2014年從中國送到比利時的大熊貓「好好」，成功產下一對活潑可愛的龍鳳胎，媽媽和寶寶們都很平安。這是好好在這裡生下的第2隻及第3隻熊貓寶寶，目前在天堂動物園園內生活的熊貓也因此增添至5隻。

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▲超可愛！比利時熊貓「好好」產下龍鳳胎。（圖／路透）

動物園表示，這對熊貓寶寶對園內來說極其稀有，未來這幾天非常關鍵，工作人員會密切關注牠們的近況，確保寶寶得到母親的照料，目前記錄雄性寶寶體重160克，雌性寶寶體重150克。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲工作人員用瓶子餵食寶寶。（圖／路透）

世界野生動物基金會數字顯示，剛出生的熊貓寶寶僅有大熊貓體型的900分之1。為了讓「好好」能夠充分休息，動物園工作人員會將其中一隻寶寶放在一個保溫箱中，並用瓶子餵食牠。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

比利時動物園12日在臉書發布「好好」餵奶的影片，讓大家都能一起參與這美麗又感動的時刻。其實在2016年「好好」誕下第一隻寶寶時，就看的出來牠是非常細心的熊貓媽媽，相信這次在大家的呵護之下，龍鳳胎寶寶會平安的長大。

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