冠軍球員抱公雞「活生生把頭咬斷」　隨口吐掉…露滿意詭笑

▲球員笑著把活生生公雞的頭咬斷。（圖／翻攝自Twitter@FBB_PORTEPAROLE）

記者吳美依／綜合報導

法國巴斯克迴力球（ Basque Pelota）冠軍球員拉勞德（Bixente Larralde）在一場飯局上，把活公雞的頭咬斷，還看著鏡頭露出滿意笑容，影片流出以後引起軒然大波。動物權團體碧姬．芭杜基金會（Brigitte Bardot foundation）表示，將要以虐待動物的罪名，針對明星球員提起訴訟，「2019年還看到人們殺害動物為樂，真的是一件非常震驚又令人作嘔的事情。」

影片中，拉勞德坐在堆滿酒瓶的桌邊，抓起黑色公雞，毫不猶豫往頸部咬去，不管動物怎麼奮力掙扎，還是用力把公雞頭撕下來。他隨口把雞頭吐在旁邊地板上，轉向鏡頭，露出滿意的詭譎笑容。

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綜合外媒報導，這部影片是於今年6月在法國巴約訥（Bayonne）東南部的阿斯帕朗（Hasparren）拍攝，當天拉勞德的哥哥贏得球賽，一群好朋友聚在一起吃慶功宴。

▲動物權組織將要控告球員虐待動物。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

碧姬．芭杜基金會代表拉波索（Daniel Raposo）表示，動物也是有感覺的存在，受到法律保障，律師正在研究如何提起控告，「我們必須也絕對要強調，這件事非常嚴重，應該要受到法律制裁。更何況，他可能是許多青年的偶像或模範，因此更無法放任這種行為不受到任何處罰。」他認為，不論當事人當時是否喝醉了，都已經涉及刑事犯罪。

根據法國媒體Mediabask，拉勞德不願意多做評論，但在電話訪問中表示，已經了解這是「一件錯誤且不該做的事」。《衛報》指出，如果這名球員真的被判虐待動物罪，將會面臨高達2.8萬英鎊（約為新台幣106萬元）的罰款，此外，許多網友也已發起連署，要求球隊開除他。

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