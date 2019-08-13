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里長愛的牽線！黑嘴奶汪變超萌警犬　所內奔跑療癒警察叔叔

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▲里長愛的牽線！「黑嘴奶汪」變超萌警犬，所內開心奔跑療癒警察叔叔。（圖／新北市動物保護處提供）

▲當熟悉環境後的咖啡開始與黑狗哥哥互動。（圖／新北市動物保護處提供）

記者林韋辰／綜合報導

新北市汐止區的長青派出所正式來了一隻小萌犬「咖啡」。兩個月大的牠經由長青里里長陳建興穿針引線，順利成為派出所的機關犬，未來將有機會一起參加勤務，成為超萌的小警犬！初次來警局報到的咖啡，一開始表現的很害羞，但在大家的逗弄下逐漸敞開心房，開始在所內趴趴走，讓原本嚴肅的警察局增添一些療癒氛圍。

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小小咖啡剛來到新環境仍不免有些緊張害怕。成為咖啡爸爸的所長郭志陽，抱起咖啡像對著小朋友一樣的說說話，終於讓咖啡變得輕鬆與開心，下秒開始在所內跑來跑去，還奔去跟大黑狗哥哥玩耍。動保處說，「咖啡是一隻米克斯，剛剛完成疫苗免疫注射與晶片植入，個性依然活力十足、蹦蹦跳跳，在今年7月17日到了長青派出所，看著大家對他的呵護備至，無疑是共同的幸福連結。」

▲里長愛的牽線！「黑嘴奶汪」變超萌警犬，所內開心奔跑療癒警察叔叔。（圖／新北市動物保護處提供）

▲喜愛毛寶貝的陳建興逗著害羞的咖啡。

動保處表示，為了響應新北市機關犬認養活動的幸福站，陳建興拜訪派出聽聞所方有意領養犬隻，希望可以替機關房舍做警衛犬功能。派出所所長志陽聽了二話不說，找到動保處表明領養的意願，於是咖啡就這麼跟著動保員來到汐止區長青派出所。

陳建興提到，關懷流浪犬議題一直是長青里的重點，更希望毛寶貝都可以找到幸福的家，除了一般民眾領養，若牠們具備更多的附加價值，可以增加受領養的機會，知道新北市一直以來都在推動校園犬、機關犬領養，走進各個機關團體，讓牠們也可以受到很多人的照顧關懷，也是非常幸福，所以共同促成咖啡來到長青派出所。

動保處表示，寵物飼養不再只是單純家庭成員角色而已，犬隻甚至可以具有社區犬、工作犬與寵物犬多面向功能，像是長青派出所與咖啡，兼顧這樣的面向，未來咖啡也可以一起參與相關事務，發揮牠的價值，平時也可以讓我們警察同仁有飼養寵物的舒壓功能，兼具陪伴效果；凝聚團體成員彼此間感情，帶來更多歡樂笑容，呼應新北市為最佳動物友善城市的寫照。

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▲里長愛的牽線！「黑嘴奶汪」變超萌警犬，所內開心奔跑療癒警察叔叔。（圖／新北市動物保護處提供）

▲咖啡與所長初見面合照。

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關鍵字： 警犬長青派出所米克斯領養機關犬

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