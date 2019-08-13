早上9點準時開課！二哈傳授小弟「噪音秘訣」　爸崩潰：會瘋掉

記者吳鎮良／綜合報導

二哈要出師了！飼主陳韋延家中有養一隻哈士奇和一隻米克斯幼犬，自從小汪進到家裡後，個性似乎漸漸地被大哥影響，原本安靜的牠，最近早上都會跟著哈士奇一起扯嗓子，就彷彿是在上課學習一樣，而且每次都會把在房間裡昏睡的爸拔叫醒，逗趣又可愛的模樣卻讓爸拔直呼，「會瘋掉！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主陳韋延13日早上9點左右在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片並無奈的說，「自從養了小隻的後...早上都不需要鬧鐘了。」畫面中可以看到，當小汪在客廳聽到大哥的凹屋聲後，下秒也一起仰頭凹屋；只見牠叫了一會兒後，還走到桌子底下，想離大哥更近些，眼神專注的模樣就像是一名認真的學生。

請繼續往下閱讀...

▲哈士奇一大早開班授課，小汪虛心受教。（圖／有點毛毛的／飼主陳韋延提供，下同）



▲小汪還跑到搖滾區認真觀摩。



影片在網路上曝光不到一小時，就累積400多名網友按讚，許多人看完都在底下紛紛留言笑說，「哈哈哈好可愛！」、「吵死人啦XDD」、「大隻在教小隻的」、「組合唱團」、「這會不會被罵阿」、「我們家的也是一樣」、「我們的狗在叫的時候，我都超緊張的，怕隔壁鄰居又來敲門」、「我是鄰居我一定會按門鈴，然後說：可以跟你們的狗狗玩嗎XD」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

相關圖文報導：

影／早晨話匣子大開！2汪「凹屋～」自帶立體音效 爸：能讓我睡嗎？



相關精采影音：