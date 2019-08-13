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傲嬌貓做完美容「長出胸部」！氣到不看鏡頭　網看傻：應該有C罩杯

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聖上理完毛長胸部。（圖／飼主Grace Chang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲聖上做完美容回來，居然長出胸部和大肚腩！（圖／飼主Grace Chang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者吳鎮良／採訪報導

原形畢露了！高雄有名飼主Grace Chang家中有隻‎喵星人「咪醬」，超有個性的牠不僅會尿在奴才背上，甚至會揍家裡的同伴，完完全全是家中的小霸王無誤。日前Grace Chang在臉書分享2張愛貓「咪醬」理完毛的照片，不到一日就湧入4千多名網友按讚，有人還打趣地笑說，「這應該有C罩杯...」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主Grace Chang在寵物社團PO出一則貼文並註解說，「有人家的貓也會這樣坐嗎？」畫面中可以看到，剛理完毛的咪醬一屁股坐在沙發上，雙手、雙腿開開的模樣看起來很舒服；只見牠也因為身上的毛都沒了，又呈現駝背坐姿，導致看起來就像多了胸部和大肚腩，彷彿是一位中年大叔。

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聖上理完毛長胸部。（圖／飼主Grace Chang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼咪醬過去不僅會亂尿尿還會打同伴，是家裡的問題兒童。

聖上理完毛長胸部。（圖／飼主Grace Chang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

咪醬看到鏡頭後，還會故意轉過頭去避開，內心的不悅似乎都表露在臉上。飼主Grace Chang表示，「咪醬很喜歡按摩，但是討厭別人碰到牠的肚子和腳，呼嚕聲非常大，很像有個引擎在牠身體裡面。平常時非常跩，都是先觀察這個人，如果牠喜歡才會去理人家，心情好的時候會窩在我肚子上睡覺，心情不好會尿在我背上。」

咪醬是領養來的貓咪，剛到家的時候非常乖，帶牠搭乘大眾交通工具都不會叫，只是有些怕生、防備心很重，看到比牠年紀小的貓會衝過去打，過去也經常愛亂尿尿，會故意尿在貓砂盆外面，家人還因此去買了尿墊給牠使用，但如果咪醬心情不好的話，牠仍然會尿在尿墊外面。

聖上理完毛長胸部。（圖／飼主Grace Chang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲咪醬剛到家的模樣，有些微氣喘，耳朵也有黴菌。

聖上理完毛長胸部。（圖／飼主Grace Chang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲現在會跟同伴和平相處，甚至會一起吃飯。

飼主Grace Chang說，「當初會想領養牠是因爲在臉書看到朋友轉發，並且了解牠的故事，深深覺得老貓很需要有人愛和照顧，原本的飼主因為結婚移民去新加坡，因為咪醬的事情，他們在國外也很擔心。那陣子我們家領養的老貓剛過世不久，本來的貓也需要一個伴 ，於是就決定照顧牠。雖然過程中常常會被氣個半死，但看到牠現在可以開心快樂，就覺得一切都是值得的！」

現在的咪醬在家整個很放鬆，聽到家人的呼叫都會過去，而且也跟另隻貓咪相處融洽，彼此還可以一起吃飯，這是以前根本不會發生的事情；另外，亂尿尿的壞習慣也改了，都會準確的尿在貓沙裡，也會開始在家裡玩耍，最喜歡跑給奴才追，就連Grace Chang也笑說，「現在的牠就是隻爽貓！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

聖上理完毛長胸部。（圖／飼主Grace Chang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Grace Chang想鼓勵大家，領養年紀比較大的貓咪也有許多優點。

關鍵字： Grace Chang貓咪美容高雄傲嬌貓大肚腩

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