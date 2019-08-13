朕要養牠！胖橘子叼回「同色系奶貓」堅定收編　愛媽傻爆眼

▲橘貓撿回一隻同色系的奶貓送給奴才。（圖／網友黃平安授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

「朕養牠，奴才你負責餵奶！」台南歸仁一名愛媽黃平安7年前救援懷孕的浪貓「黃阿喵」，幫牠送養孩子、結完紮安置在攤位附近，避免產生更多浪浪。沒想到這孩子很有觀念，以領養代替購買的方式，前幾天撿回一隻同色系的奶貓，叼到愛媽面前「強迫收編」，讓她當場傻眼直呼，「挖ㄟ倒...（台語：我會倒）」

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愛媽黃平安形容，黃阿喵是隻有點ㄎㄧㄤ的貓咪，個性霸道又孤僻，7年前帶著孕肚來投靠攤位，生過2回小貓，因為家裡也有養寵物就照顧下來，雖然試圖收編，但嘗試幾次都失敗，所以就養在攤子這裡，之前從來沒有看過牠主動照顧其他小貓。

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▲黃阿喵7年前懷著身孕到愛媽的攤位求救。（圖／網友黃平安授權提供）



直到幾天前，黃平安凌晨4點半到攤位工作，從媽媽口中得知，黃阿喵有來吃乾乾，接著突然聽到腳邊有老鼠的叫聲，轉頭一看，阿喵嘴上已經叼著一隻小貓，眼神堅定的彷彿在說，「朕要養牠！奴才快點收編下來」，讓黃平安差點昏倒，也不知道牠去哪抓來的奶貓，連眼睛都還沒睜開，「真的被這隻臭喵氣死，還真會選，還選同色系的！要不是6-7年前是我親自把阿喵抓去結紮，我差點以為牠又生了這隻。」

▲▼被撿回來的奶貓身體狀況良好，肚子餓會大聲的討喝奶。（圖／網友黃平安授權提供）

黃平安雖然無奈，但畢竟也是一條生命，之後將會親手將小貓奶大，「我有帶貓咪去給醫生檢查了，是隻健康寶寶！」這起強迫收編的故事分享到網路上之後，笑翻許多人，網友紛紛留言打趣，「牠想說幫妳招了一隻貓，招財貓」、「雖然結紮了但也要傳宗接代，領養也要領個毛色一樣啊，不然以後怎麼跟孩子講呢」、「貓的報恩」、「不知誰家孩子被偷了」、「2隻橘貓，食量好可觀」、「你領養牠，牠也去領養一個」、「母愛大噴發」。

▲喵：朕幫你撿回一隻招財貓很棒吧～（圖／網友黃平安授權提供）

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