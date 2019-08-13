屁孩蛙打架全被錄！「水球式攻擊」進行相撲比賽　網友留言超邪惡

由 Danriel Banca 發佈於 2019年8月2日 星期五

記者吳鎮良／綜合報導

難不成這就是失傳已久的蛤蟆功！？網友Danriel Banca前陣子錄下一段影片最近在網路上瘋傳，內容是有2隻公蛙這天在路上遇到卻互看不順眼，彼此僵持了一段時間後，居然衝上前去大打出手，不過由於2隻青蛙生氣時都把鳴囊撐開，導致牠們撞在一起時，就像在進行一場相撲比賽，可愛又逗趣的模樣笑翻許多網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

台灣有網友將影片轉貼到臉書公開社團並註解說，「有沒有看過青蛙打架啊？」畫面中可以看到，公蛙們都趴在對方的面前，各自都發出響亮的蛙鳴，彷彿是在較勁，接著牠們越靠越近，很快就打了起來；只見牠們就像水球一下交纏在一起，一下又互推，格鬥現場瞬間變成了一場相撲比賽。

▲2隻青蛙一開始先用響亮的蛙鳴互相較勁。（圖／翻攝自Facebook／Danriel Banca，下同）



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▲公蛙們一言不合就打架！



這段影片目前已累積500多萬次的觀看次數，許多人紛紛在底下留言說，「我一直期待牠飛過去」、「為什麼那麼好笑」、「是看誰先把對方的泡泡用破就贏了嗎？」、「這打三天也分不出勝負啊」、「這只有萬佛朝宗可以治了！」、「第一次看到欸，好特別喔」

也有人打趣地笑說，「邊吃口香糖邊打架？」、「聲音好像溺水了」、「食物們別吵架了」、「 有卡通彈簧的音效」、「484看到周星馳在他面前？」、「怎麼聽起來像漱口水的聲音」、「這兩顆水球真是兇殘」、「很想拿針插下去」、「一言不合就打起來了」、「牠們在搞笑嗎？」不過也有飼養青蛙的網友表示，「這是外來種的狹口蛙，天敵只有人跟眼鏡蛇，叫聲很像牛蛙」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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