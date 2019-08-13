用拋的才要吃！「挑食柴」吃飯怪癖惹瘋媽：不懂這是什麼儀式

記者林韋辰／綜合報導

柴柴的臉蛋可愛...但個性超機車！新北市中和區有一隻8個月大的柴犬「呆呆」，牠的個性非常古怪，常常要求媽媽變成「人體投飼料機」，飼料要用拋的才肯吃，若是靜靜放在碗裡打死也不吃。如此奇特的怪癖行為惹瘋媽媽，直呼「我真的不懂這是什麼儀式？」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

從影片中可見，媽媽推出一碗乾乾，一手抓著大把食物準備餵食呆呆。結果呆呆看了幾秒後，頭頭撇向另外一邊、身體還默默倒退嚕，用行動來拒絕進食。這時媽媽改用「手拋」，呆呆立馬低頭搶吃，跟剛剛的反應完全不一樣。

請繼續往下閱讀...

▲呆呆要媽媽飼料「用拋的」才肯吃。（圖／網友Shan Yu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



傲嬌的呆呆不吃碗裡飼料、不吃放在湯匙裡的飼料，儘管媽媽用手親自餵，也是嚴正拒絕。媽媽好氣又無奈地說，「牠小時候不會這樣，某一天看牠不吃早餐，想說拋給牠吃，沒想到牠就吃了。現在變成每天早上都要拋一下，如果只給碗牠就轉頭走人...。」

▲呆呆喜歡開飛機耳，露出萌萌的瞇瞇眼撒嬌。

媽媽將呆呆不吃飯飯的崩潰影片分享到臉書社團，網友看完紛紛留言，「給鬼給怪啊」、「柴柴表示～人家就是喜歡你丟我撿啊」、「出頭很多才是柴犬」、「這碗可以餵到明天早上了XD」、「我家也很78」、「夭壽啊這會累死」、「我家吃飯也很龜毛...護食嚴重啊啊」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲呆呆是一隻非常難搞的柴犬。

更多精采影片：