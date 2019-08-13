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池塘有藍綠藻！主人帶3愛犬下水消暑　上岸15分鐘陸續毒發死在她懷裡

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池塘有藍綠藻！主人帶3愛犬下水消暑　上岸15分鐘陸續毒發死在她懷中。（圖／翻攝自Facebook／Melissa Martin）

▲女主人在臉書上感概，只是想讓狗狗開心玩水沒想到最後造成悲劇。（圖／翻攝自Facebook／Melissa Martin

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納2名狗主人上周帶所養的3條愛犬去附近池塘玩，沒想到池塘竟然遭藍綠藻汙染導致中毒，下水後幾小時內便接連毒發出現癲癇症狀，抵達醫院時已經幾乎沒有呼吸，最後慘死在主人們懷中，令主人們十分傷心。

女主人馬丁(Melissa Martin)與明茨(Denise Mintz)8日帶著所養的3條愛犬艾比(Abby)、伊茲(Izzy)和哈潑(Harpo)，到威爾明頓(Wilmington)的一處池塘遊玩，3條狗狗戲水後，離開池水才15分鐘，身為西高地白㹴(West Highland Terrier)的艾比便突然癲癇症發作，馬丁原本以為狗狗是被昆蟲咬了，便只帶著艾比去看獸醫，但後來明茨告訴她，伊茲和哈潑也出現同樣症狀。

請繼續往下閱讀...

狗狗們抵達醫院時，生命症狀均十分虛弱，哈潑還出現肝衰竭跡象，最後3條狗狗陸續在當天午夜前去世。馬丁傷心在臉書上表示，獸醫告訴她們，3條狗均死於藍綠藻中毒，「對牠們來說，一開始是一個快樂的日子，最後卻演變成我們生命中最大的損失，抱著這些小動物們，看著牠們的生命漸漸消失，是我這輩子做過最困難的事。」

馬丁後來向媒體表示，當狗狗在池塘玩水時，她完全沒有注意到有藻類，但後來獸醫說，水中看起來像花朵的碎片其實是藍綠藻的藻華，不只對動物、環境有害，即使是人類也有可能被毒死，由於池塘附近沒有任何危險警告，她呼籲當局應該要設立標示牌，以避免類似慘案再度發生。

關鍵字： 藍綠藻中毒池塘Melissa Martin美國北卡羅來納州北美要聞

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