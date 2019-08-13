走了啦好無聊！汪陪逛賣場眼神死　爸開大絕網球連發變「狗天堂」

記者闕雁琳／綜合報導

逛街除了要擺男友寶位，現在也需要狗狗遊樂場。國外有名男飼主日前貼出一段可愛到不行的影片，這天他帶著家裡的拉布拉多到賣場逛街，走到一半狗狗突然臭臉，眼神死盯著爸拔催著要回家。這時候爸拔走到旁邊的網球場開大絕，這孩子瞬間沉浸在狗天堂嗨翻追球，反差的表情逗樂無數人。

▲▼狗狗看到網球樂歪跑全場。



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影片中可以看到，這隻狗狗似乎是逛累了，站在原地露出質問的眼神，臭臉望著爸拔彷彿在說，「走了啦好無聊，你還要逛多久？」嘴邊肉微微下垂，神情相當嚴肅。這時飼主走到外場外的網球場，「開大絕」按下按鈕，機器裡連續噴出網球，還把丟球速度調到最快，讓身為球控的拉拉當場嗨翻，馬上搖尾衝去追，置身在自己的幸福世界，整場跑好跑滿。

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由於狗狗的情緒轉變實在太經典了，許多網友紛紛被萌暈直呼，「原來這個場地還可以這樣玩啊～」、「繼續逛下去汪家要生氣了喔...咦？有球球太棒啦！」、「狗狗真是單純的生物XD」、「有球說什麼都好」、「這反應太可愛了啦」、「一秒讓狗狗消氣」、「真是好取悅的孩子」、「以後牠最期待的就是逛賣場」。

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