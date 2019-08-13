打掃驚見牛頭梗大爺睡姿！肥肚癱在沙發　媽傻：這是人吧？？

記者林韋辰／綜合報導

以後不能說累的跟狗一樣，因為牠們一點都不累。台南網友朱淑華13日在臉書「有點毛毛的」社團分享影片，PO出自己在家裡忙著煮飯拖地，弄到整個汗流浹背，結果家中的毛小孩「肥妞」竟然像大爺一般，舒爽坐在沙發上睡午覺，當場讓媽媽嚴重懷疑，「這根本是人類吧？為什麼要假裝是狗賴在我家？」

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▲22kg的肥妞吹冷氣吹到睡著。（圖／有點毛毛的／網友朱淑華提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

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從媽媽錄下的影片中可見，肥妞挺著一顆肥圓大肉肚，兩手在空中舉得直直又高高。只見牠歪著頭、閉著眼睛，帶著一抹神秘微笑靠在沙發角落呼呼大睡。媽媽用手機在前面晃來晃去錄影，但熟睡的肥妞一點也沒發現，完全沉靜在夢中世界。

媽媽驚慌地表示，「有人可以跟我解釋『為什麼牠要這樣睡嗎？』，牠是人吧？沒有狗會這樣睡覺吧？我要來裝監視器了，我懷疑我不在家，牠會翹腳嗑瓜子，還會看電視！」同時也笑說，「像是夏天在外面工作流汗的時候，腦海自動浮出這群狗崽子在家爽吹冷氣的畫面...。」真心覺得毛孩過的超級爽，很想跟牠們互換身分。

▲肥妞的睡姿讓媽媽認真懷疑裡面有工讀生。



「牛頭梗真是謎樣的生物啊！」媽媽如此笑說。很多網友看完肥妞的逗趣短片，紛紛在底下留言，「學人的樣子，不小心睡著了！還被發現XD」、「找找看牠的拉鍊藏在哪裡」、「叫工讀生出來～」、「汪：我說啤酒花生呢？」、「慘了我只注意他的大肥肚！」、「這一定是阿嬤養的」。

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