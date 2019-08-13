ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

打掃驚見牛頭梗大爺睡姿！肥肚癱在沙發　媽傻：這是人吧？？

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲
 

記者林韋辰／綜合報導

以後不能說累的跟狗一樣，因為牠們一點都不累。台南網友朱淑華13日在臉書「有點毛毛的」社團分享影片，PO出自己在家裡忙著煮飯拖地，弄到整個汗流浹背，結果家中的毛小孩「肥妞」竟然像大爺一般，舒爽坐在沙發上睡午覺，當場讓媽媽嚴重懷疑，「這根本是人類吧？為什麼要假裝是狗賴在我家？」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲打掃驚見牛頭梗「大爺睡姿」！肥肚癱在沙發　媽傻：這是人吧？（圖／網友朱淑華提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲22kg的肥妞吹冷氣吹到睡著。（圖／有點毛毛的／網友朱淑華提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

請繼續往下閱讀...

從媽媽錄下的影片中可見，肥妞挺著一顆肥圓大肉肚，兩手在空中舉得直直又高高。只見牠歪著頭、閉著眼睛，帶著一抹神秘微笑靠在沙發角落呼呼大睡。媽媽用手機在前面晃來晃去錄影，但熟睡的肥妞一點也沒發現，完全沉靜在夢中世界。

媽媽驚慌地表示，「有人可以跟我解釋『為什麼牠要這樣睡嗎？』，牠是人吧？沒有狗會這樣睡覺吧？我要來裝監視器了，我懷疑我不在家，牠會翹腳嗑瓜子，還會看電視！」同時也笑說，「像是夏天在外面工作流汗的時候，腦海自動浮出這群狗崽子在家爽吹冷氣的畫面...。」真心覺得毛孩過的超級爽，很想跟牠們互換身分。

▲打掃驚見牛頭梗「大爺睡姿」！肥肚癱在沙發　媽傻：這是人吧？（圖／網友朱淑華提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲肥妞的睡姿讓媽媽認真懷疑裡面有工讀生。

「牛頭梗真是謎樣的生物啊！」媽媽如此笑說。很多網友看完肥妞的逗趣短片，紛紛在底下留言，「學人的樣子，不小心睡著了！還被發現XD」、「找找看牠的拉鍊藏在哪裡」、「叫工讀生出來～」、「汪：我說啤酒花生呢？」、「慘了我只注意他的大肥肚！」、「這一定是阿嬤養的」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精采影片：

關鍵字： 牛頭梗

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

全家都嫌！她將黃腹球蟒惜命命...胖到肚子粗一圈「..

可以交個朋友？萌貓「輕碰狗掌」示好　傲嬌汪轉頭不看..

愛唱歌汪隨垃圾車開心哼唱！下秒「口水嗆到」狂咳　見..

看奴才出門！「口香糖貓」8次飛撲挽留　網羨炸：我家..

苦等小孩3年！醫院聞到愛犬味、腳邊怪觸感　隔天驗孕..

影／泡一泡再敲敲按摩更入味！金黃酥脆「桶仔雞」SO..

飼養亡兒留下「寵物鳥」遭偵辦！三重飼主嘆：不知是保..

二哈打掃魂上身！粉嫩大舌「慢動作」狂舔玻璃窗　每片..

影／「昨天為什麼沒開！」流氓狗撲空氣噗噗討債　老闆..

影／買烤肉驚見「斑點高山犬」飄仙氣逛夜市　在地人：..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】貓咪應該多久洗一次澡..

《倉鼠人》台灣可以合法養龍貓！飼養門檻一次告訴你

浪浪別哭-從此不再害怕孤單而哭泣　正男加入温暖的大..

好味小姐-怎麼訓練才能讓貓咪好剪指甲？

寵物訓練師-二哈就要有個淡定主人啊！ 哈士奇寶寶上..

飼主拿包裝紙喬裝喇叭發怪聲　汪一聽驚嚇狂奔：快逃命..

忠犬陪8旬拾荒爺爺過馬路　全程「肉身擋車」貼身緊跟

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走..

奴才遲到被「菸酒嗓」攻擊！ 貓界嘶吼哥見他放飯秒靜..

奴才惡作劇「假動作」把貓尾丟掉　牠嚇到站高處狂找：..

異色瞳吉娃娃「粗眉只畫單邊」　媽被罵虐狗：牠天生就..

嫌「阿嬤養的」阿金太胖…竟送安樂死　好心人看不下去..

體驗被210隻喵星人愛戴！　日本青島將消失的「貓奴..

捲毛汪「嚴肅臉」開車載寶寶　熟練樣讓媽傻眼：很常開..

比利時熊貓「好好」產下龍鳳胎　餵奶模樣超可愛！

阿金露出一顆頭「凝視阿嬤」！汪汪大眼好心疼　背後原..

朕要養牠！胖橘子叼回「同色系奶貓」堅定收編　愛媽傻..

打掃驚見牛頭梗大爺睡姿！肥肚癱在沙發　媽傻：這是人..

屁孩蛙打架全被錄！「水球式攻擊」進行相撲比賽　網友..

用拋的才要吃！「挑食柴」吃飯怪癖惹瘋媽：不懂這是什..

黃奎博／認清「今日香港、明日台灣」的條件

氣象局曝大雷雨狂襲中南部原因　「明凌晨至清晨可能再..

跟進林昶佐退黨　洪慈庸哽咽：沒有放棄、而是換一個位..

六塊肌男模滾完床忍9年　怒控凱蒂佩芮性騷擾：當眾脫..

優人神鼓大火「護山神樹」冥冥守護？像是她努力保護整..

抗老新觀念！「迪奧精萃青春凝露」終結乾燥、油水失衡

世界三大男高音多明哥爆性騷擾！　36人認「曾親睹」..

中職／萊福力怒罵且手遮眼　伯納：好球帶太小影響比賽

不斷更新／林安可深遠二壘安打獅破蛋　3局統一1：0..

超商「史上最貴土司」！27層手工摺疊波浪每天現烤　..

寵物動物熱門新聞

燒烤店休撲空！汪隔天氣噗噗討債

逛夜市見仙氣梅花鹿　在地人淡定

穿孝服淚送爸　汪隔一月同天離世

穩重貓乖等就診　媽心酸透露身世

身體透明的！花蓮驚見神秘果凍蛙

跟對岸貓咪揮手..沒想到牠竟渡..

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

二哈跳水救主人　驚覺太冷又上岸

毛孩清晨吵主人　他罵完房子在搖

餵食街貓每天守車　她只好搭捷運

狠心保母重摔4個月大拉不拉多

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

爸躺金毛超舒適　躺二哈卻撞破頭

嘶吼喵叫到燒聲　見他放飯秒安靜

讀者迴響

熱門新聞

燒烤店休撲空！汪隔天氣噗噗討債

逛夜市見仙氣梅花鹿　在地人淡定

穿孝服淚送爸　汪隔一月同天離世

穩重貓乖等就診　媽心酸透露身世

身體透明的！花蓮驚見神秘果凍蛙

跟對岸貓咪揮手..沒想到牠竟渡..

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

二哈跳水救主人　驚覺太冷又上岸

毛孩清晨吵主人　他罵完房子在搖

餵食街貓每天守車　她只好搭捷運

狠心保母重摔4個月大拉不拉多

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

爸躺金毛超舒適　躺二哈卻撞破頭

嘶吼喵叫到燒聲　見他放飯秒安靜

姐顧錄影不拿肉　媽寶汪淚眼告狀

最新影片

更多

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】貓咪應該多久洗一次澡？

《倉鼠人》台灣可以合法養龍貓！飼養門檻一次告訴你

浪浪別哭-從此不再害怕孤單而哭泣　正男加入温暖的大家庭

好味小姐-怎麼訓練才能讓貓咪好剪指甲？

寵物訓練師-二哈就要有個淡定主人啊！ 哈士奇寶寶上課不小心學會游泳了

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面