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不要碰我屁股！柴量肛溫狂譙國罵「暗營養～」　媽打頭：怎講髒話

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記者林韋辰／綜合報導

不要亂戳人家屁屁啦！住在台南的7歲柴柴「小池」超怕別人亂碰屁股，這天跟著家人到動物醫院打預防針，原本打針時還挺淡定，但輪到「量肛溫」時整個性情大變，開始激動想逃，還氣到狂譙國罵「暗營養～」，如此清楚的發音讓在場的獸醫、家人好笑又傻眼，直呼「你剛剛是在罵髒話嗎？」

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▲不要碰我屁股！柴量肛溫大罵「暗營養～」　媽打頭：怎罵髒話。（圖／網友高子茵提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲小池用盡全身力氣在罵髒話。（圖／網友高子茵提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

從家人錄下的影片中可見，柴柴小池感受到「有人在摸屁屁」，先是驚慌回頭，後來發現屁屁真的被侵犯，想掙脫卻被架住。此時，小池越來越生氣，雙眼猙獰外，嘴裡竟然清楚罵出髒話「暗營養～」，連罵至少3次左右！醫生量完肛溫一臉納悶，「牠剛剛是在講什麼話嗎？」媽媽則尷尬說，「好像在罵三字經～哈哈哈」之後便打阿柴頭，笑說「你很沒有用欸！」

▲不要碰我屁股！柴量肛溫大罵「暗營養～」　媽打頭：怎罵髒話。（圖／網友高子茵提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小池：誰亂碰我屁屁就跟誰拼命！

媽媽說，「當時就是要打預防針，結果量肛溫比打預防針還要誇張～覺得很好笑！」她將逗趣短片上傳到柴犬社團，網友看完紛紛留言，「覺得是一連串的髒話」、「好氣！不罵個痛快怎麼行XD？！」、「是罵了五個字跟六個字的」、「牠在罵髒話哈哈哈」、「汪：誰敢摸我小菊花」、「我好像一直聽到X你娘XDD」。

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▲不要碰我屁股！柴量肛溫大罵「暗營養～」　媽打頭：怎罵髒話。（圖／網友高子茵提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲不知道小池去哪裡偷學髒話...。

更多精采影片：

關鍵字： 柴犬預防針狗罵髒話

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