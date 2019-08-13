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體驗被210隻喵星人愛戴！　日本青島將消失的「貓奴天堂」

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實習記者呂欣潞／綜合報導

Youtube頻道「魚乾」日前拜訪日本青島，在當地不僅可以享受「被貓愛戴」，還能「瘋狂吸貓」，而她這次的目的除了想體驗被喵星人包圍的感覺，還要來尋找一隻叫「Dokin醬」的貓咪。然而，許多人不知道的是，這座「貓奴的天堂」未來即將變成一個回憶。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲被210隻喵主子愛戴　日本「青島」將消失的貓奴天堂（圖／翻攝自YouTube／魚乾授權）

▲餵罐頭時貓咪全部一起衝上來。（圖／即新聞）

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日本四國的青島，因為懸殊的人貓比例而有「貓島」的稱號，目前島上多達210隻貓咪，卻只有平均年齡75歲的7位居民，使得貓咪無法得到妥善的照顧，因此島民投票通過，將全島貓咪進行絕育手術，所以可能過幾年後，著名貓島就會步入歷史。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲被210隻喵主子愛戴　日本「青島」將消失的貓奴天堂（圖／翻攝自YouTube／魚乾授權）

▲剛吃飽的喵喵躺在魚乾腳上討摸摸！（圖／即新聞）

魚乾表示，知道島上的貓咪要節育之後，就覺得一定要趕快來。影片中，她也告訴大家，上島後有幾個注意事項，在這邊餵貓一定要到他們指定的餵食場；下船後要盡快離開通道，才不會阻擋船務人員與貨物行進，不要蹲在那裡餵食貓咪或拍照；此外，港口待合所內有個綠色的櫃子裡面有許多零食、飼料與逗貓棒，如果離島時飼料沒有餵完，可以放在裡面。

▲被210隻喵主子愛戴　日本「青島」將消失的貓奴天堂（圖／翻攝自YouTube／魚乾授權）

▲可愛的「Dokin醬」是島上的明星貓咪。（圖／即新聞）

魚乾提到，如果在旁邊的長椅上睡1分鐘左右，身上就會「爬滿貓咪」，這時就能感受牠們滿滿的熱情。不過，貓島上的貓都沒有剪指甲，因此親近時要小心不要被抓傷，流血了要馬上消毒擦藥甚至打破傷風，所以一定要注意。此外，吃東西時最好躲起來，以免被貓咪搶食。

最後魚乾有一項貼心小提醒，去貓島前一天記得看當地的氣象報導還有海浪高度，若浪高超過0.5m，將有很大的機率不會開船。看完這麼詳細的旅遊指南，喜歡貓咪的貓奴們，趕快來朝聖吧！

▲被210隻喵主子愛戴　日本「青島」將消失的貓奴天堂（圖／翻攝自YouTube／魚乾授權）

▲只要有吃的地方，貓咪們都不會放過。（圖／即新聞）

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關鍵字： 青島貓島魚乾日本Youtube

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