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迷路了走到警察局！聰明浪浪差點變警犬　「實習3天」宣告結束

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浪浪迷路走到警局，差點變成警犬。（圖／桃園市政府警察局八德分局提供）

▲汪：警察叔叔，我迷路了......。（圖／桃園市政府警察局八德分局提供，下同）

記者吳鎮良／綜合報導

桃園市八德分局廣興派出所本月1日晚間8點左右，一隻流浪狗「Honey」出現在派出所前徘徊，員警邱淑慎發現後立刻報告所長袁英傑，所長見狗狗個性安靜外型可愛，便將牠帶回所內安置，且打算收為警犬飼養。不過帶Honey到獸醫院打預防針及治療皮膚病時，卻意外發現牠身上有植入晶片，於是趕緊通知飼主領回。

警方透露，晚間警員邱淑慎發現有1隻流浪狗在派出所前，而狗狗看到員警後，還會主動上前撒嬌，「邱淑慎還發現該流浪狗聽得懂坐下、臥倒的指令，懷疑流浪狗原本有飼主，不過不知道為什麼流浪到派出所。」

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浪浪迷路走到警局，差點變成警犬。（圖／桃園市政府警察局八德分局提供）

▲警員邱淑慎把狗狗帶進派出所。

浪浪迷路走到警局，差點變成警犬。（圖／桃園市政府警察局八德分局提供）

▲迷途汪實習警犬才第3天，從身上晶片發現確有主人，警犬實習生涯正式結束。

所長袁英傑得知消息後，先讓狗狗帶進所內安置，見牠在外流浪多時，身上毛髮髒亂、有異味，也請員警幫牠洗澡、送上食物跟飲水，甚至還給牠取名為「Honey」，也由於Honey乖巧、愛撒嬌，讓所內員警都非常喜歡牠，所長袁英傑本打算收養、訓練成警犬。

不過，所長在4日自掏腰包帶小狗到獸醫院注射預防針時，卻意外發現Honey身上有植入晶片，於是趕緊通知飼主領回，而這段為期3天的「警犬實習」也宣告結束。警方表示，陳姓飼主在6月時帶著Honey到公園散步，不料牠卻突然跑走，飼主不僅在附近尋找也在臉書發布貼文，卻依舊沒下文，正準備要放棄時，就接獲到警局的通知，感到相當高興，也把迅速的把狗狗帶回家。

浪浪迷路走到警局，差點變成警犬。（圖／桃園市政府警察局八德分局提供）

▲Honey在派出所的3天表現穩定，又喜歡找人撒嬌，所內員警都非常喜歡牠。

關鍵字： 警察局浪浪警犬實習桃園市廣興派出所

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